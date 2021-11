“Così sul palco e nella vita”, Sabrina Salerno e il particolare “hot” che non sfugge nel VIDEO

Sabrina Salerno ha recentemente condiviso un video che ha fatto sognare i suoi numerosi fan: il particolare “hot” non poteva non catturare l’attenzione

Energica, sensuale e piena di talento: questi sono gli aggettivi che descrivono al meglio la splendida Sabrina Salerno nelle sue performances sul palco di “Ballando con le stelle”. La showgirl, in coppia con Samuel Peron, sta impressionando la giuria di puntata in puntata, non mancando di guadagnare anche gli apprezzamenti del pubblico da casa.

Nonostante le insicurezze non sembrino abbandonarla, la cantante ha intrapreso un percorso più che formidabile, che le sta portando sempre maggiori consensi. Sui social, i fan che osannano la sua bellezza si sono scatenati proprio sotto l’ultimo post: si tratta di un video in cui un particolare bollente balza immediatamente all’occhio.

“Sul palco e nella vita”, Sabrina Salerno e il particolare “hot” che non sfugge nel VIDEO

L’ultima puntata di “Ballando con le stelle” non si è rivelata affatto semplice da gestire per la bellissima Sabrina Salerno. La cantante, infatti, è inaspettatamente finita al ballottaggio finale, che ha visto l’eliminazione di Mietta. Un evento a dir poco sconvolgente per la coppia formata dalla cantante e da Samuel Peron, nei confronti della quale la giuria ha sempre speso parole di apprezzamento.

Sabrina, con la tenacia che la contraddistingue, non si è mai persa d’animo. Dovendosi esibire nuovamente in occasione dello spareggio, la Salerno ha tirato fuori tutta la grinta che le appartiene da sempre. Sulle note di “Bad Romance“, la showgirl ha fatto sognare i suoi migliaia di fan.

In molti hanno notato l’aggressività con cui Sabrina stringeva in bocca il microfono, parte integrante della coreografia. “Non ti ha fermata nemmeno il microfono proiettile“, ha osservato un utente, spiazzato dalla sensualità e dal carattere che l’aspirante ballerina è riuscita a mettere nella performance.

Un fan, estasiato dalla visuale, ha rivolto a Sabrina il complimento più bello: “Così sul palco e nella vita“. La combattività della cantante, in questo caso, le ha permesso di non arrendersi e di guadagnare la vittoria nello spareggio.