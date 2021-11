Come “un highlander” la showgirl Justine Mattera resiste alle glaciali temperature in una mise en place che lascia intravedere tutta la sua bellezza.

L’instancabile attrice, showgirl, scrittrice e sportiva nata sotto il segno del Toro, Justine Mattera, si trasformerà in questo pomeriggio, per le sue capacità d’attirare su di sé l’attenzione del web, come un ordigno pronto ad esplodere. Nonostante le ferree temperature del nord Italia, l’irresistibile “Jule” della pellicola di “Alta Infedeltà“, diretta nel 2010 da Pino Insegno, trasfigurerà lo scenario acquatico del suo ultimo scatto in una questione dalle caratteristiche “primordiali”.

Insomma, quella della carismatica soubrette di origini statunitensi, amata sin dai suoi esordi nei primi anni ‘2000 per la sua disarmante somiglianza con l’indimenticabile diva hollywoodiana Marilyn Monroe, sarà ben presto, e come suo solito, una visione “da restare estasiati“.

“Che bomba, sei un highlander” Justine Mattera in micro costume la visione è illegale – FOTO

