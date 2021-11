“Storie italiane”, ultimo saluto a Giampiero Galeazzi: “E’ scesa una lacrima”

“Storie italiane” ha dedicato un’intera puntata a Giampiero Galeazzi, sono in tanti i personaggi dello spettacolo che hanno speso qualche parola per lui

La settimana si è aperta con un grande lutto per il mondo della televisione: lo scorso venerdì è morto il telecronista Giampiero Galeazzi, colui che per anni ha reso originale la cronaca delle partiti ed altri eventi a cui ha lavorato.

“Storie italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, ha dedicato un’intera puntata al collega, invitando numerosi ospiti in studio o in collegamento che hanno voluto lasciare un ultimo messaggio e saluto al giornalista.

“Storie italiane”, le parole di Lino Banfi ed altri colleghi

Nella puntata del 15 novembre di “Storie italiane” sono intervenuti vari personaggi del mondo dello spettacolo per salutare un’ultima volta il loro collega Galeazzi. In studio erano presenti Maurizio Mattioli, Maria Teresa Ruta e tanti altri, mentre in collegamento Ivan Zazzaroni, Alba Parietti, Maurizio Costanzo, Lino Banfi.

L’attore pugliese ha commosso tutti con le sue parole dolci, ricordando un evento che ha vissuto in modo particolare con il giornalista deceduto.

“Avete girato insieme una scena del film ‘Allenatore nel pallone’ dove lui intervistava il personaggio da te interpretato” Eleonora Daniele ha aperto la telefonata con Lino Banfi che ha subito risposto: “Abbiamo girato quella scena allo Stadio Olimpico di Roma – poi ha continuato – Ieri, vedendo l’omaggio che gli è stato fatto a Domenica In, mi è scesa una lacrima”.

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto: “Nel 2010 abbiamo fatto insieme per la Rai i commenti da Piazza di Siena dei campionati mondiali di calcio e ci siamo divertiti molto. Lì siamo diventati amici… – ha riferito in diretta – Era un grande giornalista sportivo, ma principalmente una gran bella persona. Ci sono tanti bravi giornalisti, ma brave persone no”.

I funerali si svolgeranno domani 16 novembre 2021 privatamente. A deciderlo e ad annunciarlo è stata la famiglia del defunto. Oggi, invece è aperta la camera ardente dove tutti possono andare per salutare un’ultima volta il grande giornalista.