“Sei una s…”: a “Uomini e Donne” è accaduto l’impensabile. La scena che ha spiazzato il pubblico

La dama Ida Platano è stata letteralmente massacrata nel corso della puntata odierna di “Uomini e Donne”. Ad animare la discussione, in studio, è stato l’atteggiamento che la 40enne di Brescia ha tenuto nei confronti di Diego Tavani, l’uomo da lei frequentato. Ida, che non proverebbe gli stessi sentimenti palesati dal cavaliere, si è trovata in netta difficoltà nell’appuntamento di oggi.

Quando Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere che cosa sentisse per lei, Tavani non ha avuto dubbi: “Io sono innamorato“. La dama, all’opposto, è parsa molto più frenata nei riguardi di Diego, fatto che ha scatenato le ire degli opinionisti. Tina Cipollari, in particolare, ha riservato alla Platano degli appellativi tutt’altro che lusinghieri. Persino la De Filippi, che solitamente lascia parlare liberamente l’opinionista, ha dovuto interromperla.

A “Uomini e Donne” è accaduto l’impensabile: la scena che ha spiazzato il pubblico

La reticenza di Ida nei confronti di Diego ha notevolmente spazientito l’opinionista Tina. Per la prima volta, secondo quest’ultima, la Platano ha avuto la fortuna di incontrare un uomo che sembra realmente preso da lei. Eppure, la bresciana nutre ancora dei dubbi in merito agli sviluppi di questa relazione. Ida, preoccupata per il futuro di suo figlio, ha chiaramente espresso di volersi prendere del tempo per conoscere più a fondo l’uomo. Esternazioni, le sue, che hanno a dir poco sconcertato l’opinionista Tina.

“Stai dimostrando quello che ho sempre pensato di te” – ha esordito la Cipollari, alzandosi in piedi ed avanzando di prepotenza verso la Platano – “Sei proprio una stupidina e superficiale“. Frasi a dir poco offensive, quelle di Tina, che hanno immediatamente scatenato le reazioni della dama: “Non è affatto così Tina, a lui non ho dato questa impressione“. La Cipollari, incapace di contenere il proprio pensiero, ha accusato Ida di incoerenza rispetto ai comportamenti da lei stessa tenuti in passato.

“A Riccardo lo hai stressato una vita perché non voleva venire a vivere con te, ora che hai un uomo disposto a farlo lo allontani“, ha constatato Tina, raccogliendo gli applausi di tutto il pubblico. “La verità è che non ti piace abbastanza“: questa l’ultima sentenza della Cipollari, che lo studio ha animatamente condiviso. Solamente Gianni e Maria hanno tentato di difendere la dama dagli attacchi del pubblico. La De Filippi, in particolare, ha cercato di far riflettere la bionda opinionista in merito allo stato d’animo di Ida.

“Devi pensare che lei è una donna che ha un figlio piccolo, non può prendere decisioni avventate“, ha spiegato la conduttrice, esternando quello che era il pensiero di Ida. L’opinionista, per niente convinta delle parole di Maria, non ha potuto far altro che abbandonare lo studio.