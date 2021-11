Nel talk show di Maria De Filippi si accendono gli animi, l’amatissima Tina Cipollari non le manda a dire ma stavolta esagera…

Durante l’ultima puntata andata in onda del Trono Over, c’è stata un’accesa discussione che ha visto come protagoniste Tina Cipollari e Ida Platano.

La dama è tornata negli studi Mediaset ma c’è qualcosa che proprio non è andato giù alla storica opinionista del programma.

A corteggiare la donna, ancora una volta, Diego Tavani: in questa occasione il cavaliere non ha nascosto di essere molto preso dall’ex di Guarnieri ma lei ha mostrato disinteresse nei suoi confronti affermando di non essere sulla sua stessa lunghezza d’onda.

Diego ci è rimasto molto male e a quel punto è intervenuta Tina Cipollari che si è rivolta malamente verso la dama, accusandola pesantemente.

Le accuse di Tina a Ida Platano

Tina Cipollari non ci è andata leggera e senza molti giri di parole ha dato della ”donnetta” a Ida Platano.

“Trovi un uomo così, e ti metti pure a fare la schizzinosa? Comunque sei proprio superficiale Ida…Che tu sia una donnetta l’ho sempre sospettato…Oggi ne ho la conferma…”, ha tuonato l’ex moglie di Kikò Nali.

Tutto questo non è bastato e ha proseguito con ulteriori parole dure nei suoi confronti: “Ribadisco che sei veramente superficiale, sei stupidina…Tutta apparenza e pochi contenuti…”.

A quel punto è dovuto intervenire Diego Tavani per smorzare gli animi e lo ha fatto andando in soccorso della dama: “No, Tina…Non le merita queste parole…Davvero…”.

Sembrerebbe che il disinteresse di Ida verso il cavaliere sia dovuto dal fatto che dopo pochi giorni abbia mostrato già la volontà di trasferirsi da lei. Ma Tavani ha chiarito: “Parlavo del futuro…”.

Tuttavia Tina non ha dubbi, l’amicizia di Ida con Gemma Galgani avrebbe influenzato negativamente l’ex di Guarnieri: “Chi va con lo zoppo impara a camminare…La strega ha colpito ancora…”.

Ed ha aggiunto senza mezzi termini: “La sua vicinanza le porta negatività…”.