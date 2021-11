“Uomini e Donne”, Maria De Filippi nella bufera: il gesto che ha fatto discutere

Maria De Filippi è finita nel mirino del web per qualcosa che è accaduto in studio con Biagio: ma proseguiamo con calma e andiamo a vedere cosa è successo

Maria De Filippi è la conduttrice di Uomini e Donne da oramai tantissimi anni e, se questo l’ha resa molto amata, non è un fattore che la risparmia dalle critiche quando c’è qualcosa su cui ridire. Dopotutto ha a che fare oramai da molto tempo con un pubblico piuttosto esigente, e considerate le tantissime prese in giro che ci sono state nel programma a causa di tutte le persone che sceglievano di parteciparci per fare carriera o guadagnare qualcosa, i fans non hanno più intenzione di veder passare per lì un altro imbroglione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi nella bufera: “Basta prenderci in giro”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e (@ u. o m I n I e d o n n e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Non necessiti di tutto questo…”, Maddalena Corvaglia la canotta esplosiva fa sognare i fan: scollatura travolgente – FOTO

Nel mirino del web in questo momento c’è Biagio, che fa parte del parterre maschile dei cavalieri da oramai un po’ di anni. È un personaggio molto discusso e poco amato, i telespettatori sono convinti che sia lì soltanto per business e non ne possono più di vederlo continuare non solo a frequentare delle donne, ma facendolo sotto incoraggiamento di Maria De Filippi, che non si è mostrata affatto contraria all’ipotesi di riprovarci con Sara.

Anche gli opinionisti in studio non lo sopportano e vorrebbero che Maria lo cacciasse, piuttosto che continuasse a farlo rimanere. Così, dopo l’ultima puntata, è scoppiata la bufera sui social contro la conduttrice che non ha ancora preso posizione: “Maria sta sbagliando tutto, mi dispiace” scrivono alcuni utenti su Twitter, commentando la puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Adottami e sono tuo…”, Lady Dybala coccole e baci bollenti con il suo amato: IMMAGINI da arresto cardiaco

Come reagirà Biagio davanti a tutte queste critiche? Comunque non è la prima volta e, con molte probabilità, si lascerà scivolare tutto addosso e andrà avanti per la sua strada.