La cantante ospite di Canale 5 ha aperto il suo cuore e ha rivelato come sta oggi dopo un lungo percorso di psicoanalisi che le ha svoltato la vita.

Sembra ormai tutto pronto per calcare il palco di San Siro il 13 luglio 2022 e Alessandra Amoroso non vede l’ora. Lo ha confessato sabato pomeriggio nello studio di “Verissimo” di fronte a una Silvia Toffanin molto attenta nell’ascolto.

La cantante salentina ha rivelato a Canale 5 di non essere stata sempre così felice e di aver attraversato alcuni momenti bui nella sua vita passata. Dopo 10 anni dalla fine del talent di “Amici” e moltissimi dischi pubblicati, ormai è arrivato il momento di svoltare pagina per lei.

La Amoroso ha rivelato in studio che ha sofferto molti anni di depressione ma che ora, grazie all’aiuto di una professionista ha decisamente cambiato rotta. Sentiamo le sue parole sofferte.

Alessandra Amoroso è un fiume in piena, parole dure che hanno emozionato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Mi ero persa, ho sofferto la solitudine e l’ansia, ma ora mi conosco. So chi sono e cosa voglio” – ha rivelato.

“Ad oggi che ho dato un nome alle cose – conclude la cantante – io non ho più paura, ho gli strumenti per poter affrontare una certa situazione“. Non ha parlato però solo di questo, ha aperto il suo cuore anche ad un’altra questione a lei molto cara.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Una garanzia”. Giulia Salemi e i collant rotti, la FOTO lascia il segno

Alessandra ha svelato che nonostante tutti i mille impegni appena può vola nella sua Puglia dove passa più tempo possibile con la sua famiglia e la nipotina Andrea, figlia della sorella Francesca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Adorabili” Bianca Atzei bacia il suo Stefano e non si accorge che la giacca si apre: è il paradiso – FOTO

“Lei per me è un grande dono, è una bambina speciale. Nei suoi occhi vedo tanto amore per me. Questo legame che ho con mia nonna è come se lei lo avesse passato ad Andrea. È magico. lei è il mio sole” ha svelato la cantante con le lacrime agli occhi.