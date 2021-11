Dopo la sua ultima eccentrica apparizione il conto alla rovescia per Miriana Trevisan diventa sempre più sonoro, sarà lei ad uscire questa volta?

Se la “strafottenza” di Miriana Trevisan, al mai come in questi giorni contestato reality del “Grande Fratello Vip“, pare si stia gradualmente trasformando in una delle parti più interessanti del gioco, un dettaglio potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Mentre la showgirl di origini partenopee continua a contendersi il futuro all’interno della casa, in attesa del risultato che apporterà la prossima nomination, ha deciso quest’oggi di sfoderare un “eccentrico” asso nella manica. A rischio eliminazione, assieme alla modella riminese Sophie Codegoni e all’imprenditore Gianmaria Antinolfi, la soubrette classe 1972, a pochi attimi dal suo ultimo intervento, sarà accerchiata da pareri più che contrastanti.

“Per questo la voterò” Miriana Trevisan il décolleté dice tutto: fuori la parte più estrosa

