Ci si prepara al quarto Live di “X Factor” che questa settimana introdurrà “la Giostra”, così denominata da Mika. Ecco di cosa si tratta e tutte le anticipazioni

Ultimi preparativi per il quarto Live di X Factor che andrà in onda giovedì 18 novembre. I quattro giudici –Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika– hanno assegnato, come ogni settimana, delle cover ai componenti delle loro squadre. Ma quest’ultime non saranno i soli brani con i quali si esibiranno. Questa settimana sarà infatti introdotta “la Giostra“, come l’ha denominata Mika, che influenzerà notevolmente la gara e determinerà chi sarà a rischio eliminazione. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata.

Anticipazioni quarto Live di “X Factor”: super ospiti e doppia eliminazione

Anche il quarto appuntamento con i Live di X Factor sarà ricco di tensione e porterà gli artisti a restare sul filo del rasoio fino alla fine. Proprio come accaduto la scorsa settimana anche nella puntata di giovedì 18 novembre ci sarà una doppia eliminazione. Dopo l’esclusione dalla gara di Vale LP e dei Karakaz, chi saranno questa volta i due talenti meno votati dal pubblico?

La puntata inizierà con “la Giostra”, come annunciato dal giudice Mika. Gli artisti torneranno a esibirsi con i propri inediti ma si tratterà di versioni ridotte -circa un minuto-, eseguite una dopo l’altra, al termine della quale verrà decretato immediatamente il primo eliminato.

Prenderà il via poi la seconda manche che vedrà i talenti esibirsi con le cover assegnate loro dai giudici. Sotto la guida di Mika, Fellow canterà il brano di Elisa “Anche fragile” mentre Nika Paris si esibirà con “Dernière dance” di Indila. Emma ha invece assegnato ai Le Endrigo “Malamente (Cap. 1: Augurio)” di Rosalía mentre gIANMARIA salirà sul palco interpretando il brano di Lucio Dalla “Stella di mare“.

Hell Raton presenterà l’esibizione di Baltimora con “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, mentre Versailles eseguirà la sua versione di “Cercami”, brano di Renato Zero. L’unico giudice ad avere ancora tutte e tre i propri artisti in gara, Manuel Agnelli, ha invece assegnato ai Bengala Fire “Evil” degli Interpol, a Erio il brano dei Clash “London Calling” e ai Mutonia “Gigantic” dei Pixies.

I super ospiti del quarto Live saranno J Lord, Shari e Yound Miles che si esibiranno con “Testamento (La resa dei conti)“, in vista dell’uscita della quinta stagione della serie televisiva Gomorra.

L’appuntamento con un’altra entusiasmante puntata di X Factor condotta da Ludovico Tersigni è su Sky Uno e Now Tv alle ore 21:25.