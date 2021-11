“Accussì mi piaci”. Agata Isabella Centasso: “belva” fuori e dentro il campo. La calciatrice fa goal nel cuore del fan – FOTO

Agata Isabella Centasso. La calciatrice del VFC Venezia è una sportiva eccezionale ma anche un’icona di stile fuori dal campo di gioco. Grande successo sul web, i fan sono pazzi di lei

Classe 1990, Agata Isabella Centasso è una bellissima ragazza che sta raccogliendo pian piano consensi e follower su Instagram. Viso angelico e curve mozzafiato, il suo profilo mostra immagini degne di una modella di alto profilo.

Non vi lasciate incantare perché la giovane veneziana ha ben altri interessi. Ha catturato sicuramente l’attenzione generale anche per la sua evidente avvenenza ma soprattutto poiché è un’atleta di grande capacità. La Centasso, infatti, è una calciatrice, centrocampista mezz’ala sinistra della squadra del VFC Venezia. É la prova lampante che il calcio non è più solo una prerogativa maschile; le sue capacità indiscusse le hanno conferito il soprannome di “belva”, segno della grinta ed energia che pone durante ogni match.

Agata Isabella Centasso: successo indiscusso anche sul web. La calciatrice strega i fan

L’amore per il calcio è nato in Agata Isabella Centasso fin dalla più tenera età, spinta e spronata principalmente dal padre e dai suoi due fratelli a proseguire la sua carriera in questo settore.

Consapevole che esiste ancora tanto pregiudizio sull’accostamento calcio e donne, ha dichiarato che, per capire veramente ogni sfaccettatura di questa realtà, sarebbe necessario vivere un’esperienza diretta così come sta facendo lei. All’inizio rimase stupita per poi abbracciare un gruppo coeso e preparato sia a livello tecnico che fisico.

La sportiva fa un uso sapiente anche dei social network, indispensabili (secondo il suo parere) per farsi conoscere ma solo se sfruttati opportunamente per non perdere di credibilità. Al momento conta sul suo profilo Instagram quasi 31mila follower. I fan la osannano da nord a sud. L’ultimo post, infatti, è dedicato alla Sicilia e al dialetto di questa splendida isola.

Agata Isabella Centasso si mostra con una t-shirt bianca con sopra stampata la parola “accussì” (in questo modo / maniera) molto cara anche all’attrice Miriam Leone che la utilizza come suo hashtag principale. La calciatrice promuove quindi la varietà culturale che è tipica della nostra nazione, apprezzabile indipendentemente dal luogo di nascita.

“Da amante della Sicilia e della lingua italiana in generale non potevo che apprezzare” – ha scritto in didascalia. Gli utenti apprezzano; nei commenti hanno scritto: “Accussì mi piaci”, “Stima assoluta”, “Grande Agata”, “Stupenda”.

La Centasso è una donna dalle molte virtù. Nelle varie interviste non dimentica di sottolineare un altro impegno che la vede schierata in prima linea, quello di operatrice socio-sanitaria.

Lavora in una comunità alloggio per disabili intellettivi nella sua città, Venezia. L’attività, sebbene faticosa, è per lei appagante e la arricchisce a livello emotivo.