L’ex conduttrice di Mediaset ha confidato ai suoi followers un ritorno che farà molto piacere, nessuno se lo aspettava

Alessia Marcuzzi la scorsa estate ha deciso di condividere sui social un comunicato stampa in cui annunciava di ritirarsi dalla televisione, interrompendo la collaborazione con Mediaset che andava avanti da molti anni. L’ex conduttrice ha motivato la sua scelta spiegando di aver bisogno di tempo da dedicare ad altre sue passioni e sogni. Infatti ha realizzato una linea di cosmetici e di borse. L’altro giorno però sui social ha rivelato una notizia molto bella che ha sorpreso i fan.

Alessia Marcuzzi e il ritorno che fa piacere a tutti

La bella Alessia Marcuzzi ha finalmente rotto il silenzio sul suo possibile ritorno in televisione. L’ex conduttrice aveva ammesso di non riuscir più a trovare un ruolo in televisione in cui si ritrovava. Per questo e per gli altri motivi riguardanti il suo nuovo lavoro di imprenditrice, ha abbandonato il mezzo che per anni l’ha avuta come protagonista. Questa decisione non è piaciuta ai fan che sono rimasti molto delusi e continuano a chiedere alla Marcuzzi quando tornerà.

Dopo mesi di silenzio però l’ex conduttrice ha dato una speranza. Alla domanda posta da un utente su instagram, che chiedeva quando l’avrebbero rivista in tv, lei ha risposto così:”Quando sarò pronta”. Quindi non si esclude nulla, la Marcuzzi potrebbe tornare prima di quanto immaginiamo. Sta solamente aspettano il progetto giusto che la renda entusiasta e felice.

La Marcuzzi infatti non era contenta delle proposte di Mediaset negli ultimi tempi. Era priva di stimoli. Dopo aver condotto nuovamente “Le iene”, programma non nuovo per lei e “Temptation Island Vip”, ha capito che necessitava di qualcosa di molto diverso. In attesa di trovare la cosa giusta rimarrà ai margini delle scene.

Al momento per chi si domanda cosa stia facendo la Marcuzzi, si occupa di gestire le sue due aziende “Luce Beauty” dove produce prodotti per la skin care di origine naturale e “Marks&Angels” che è una linea di borse artigianali. Non è certo rimasta con le mani in mano la Marcuzzi, lei è una donna determinata e che non si ferma mai.