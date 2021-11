“Salgo a bordo con te” Ambra Angiolini, primo piano intenso: sguardo unico

Ambra Angiolini torna nel suo posto preferito e sui social spuntano degli scatti che fanno impazzire il web

Ambra Angiolini è un’attrice molto nota e conosciuta dal pubblico italiano che con il suo talento e bellezza ha conquistato molti fan che attualmente la seguono sui social. Nel corso degli anni ha coltivato diverse passioni, tra cui la radio e il teatro. Nonostante la vita l’abbia messa a dura prova più volte, l’artista non ha mai smesso di sorridere.

E’ stata sposata con il cantante Francesco Renga dal quale ha avuto due figli ed è appena uscita dalla relazione con Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini, il ritorno è strepitoso – FOTO

Questo ultimo mese per Ambra Angiolini non è stato facile, l’attrice sta affrontando un periodo difficile e buio della sua vita. Prima la separazione dal suo compagno e poi le varie storie di gossip ideate attorno alla vicenda.

In tanti, tra amici e conoscenti, le sono stati vicino per incoraggiarla a proseguire a testa alta la sua strada fatta di mille sfaccettature, belle e brutte.

Così tra un lavoro e l’altro, la sua famiglia accanto, la Angiolini ne sta uscendo più bella che mai. E’ tornata sul palco ad emozionare il pubblico che da anni la segue ed ha fiducia in lei. Ci sono alcune foto sui social che attestano il grande ritorno: “Buttarsi nel mare forza 9 delle proprie zone buie, lottare per tenerle buone, chiedergli con umiltà di liberarsi e arrivare per stravolgere tutto, una serata che non si può dimenticare. – scrive – Tutte le volte che ho la possibilità di tornare a recitare in teatro, è così chiaro il perché”.

“Salgo a bordo con te” qualcuno commenta sotto al post dove l’attrice sfoggia un look elegante e alla moda. Indossa un tailleur di velluto marrone ed una maglia celeste. I capelli sono legati e lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.

Che sia in radio, a teatro o sul piccolo schermo, Ambra Angiolini riesce sempre a fare colpo. Il pubblico italiano la ammira e non perde occasione di supportarla e sostenerla.