Andrea Casalino, Miriana Trevisan innamorata di lui? Dormivano insieme

Andrea Casalino le tenta tutte per destare l’attenzione del pubblico: secondo il modello Miriana Trevisan sarebbe innamorata di lui.

Andrea Casalino è stato il secondo partecipante eliminato dal Grande Fratello Vip di quest’anno. Nonostante abbia trascorso davvero pochissimo tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia c’è chi ha valutato la sua esperienza come particolarmente intensa. Il modello non è comunque riuscito a conquistarsi l’affetto del pubblico, e una volta tornato nel mondo reale ha fatto di tutto per mantenere un po’ d’attenzione puntata su di sé.

Andrea Casalino, Miriana Trevisan gli chiedeva di dormire insieme: lui racconta tutto

Casalino, dimenticato da tutti dopo essere stato eliminato dal GF vip, ha tentato di ridestare l’attenzione del pubblico confessando qualche dettaglio sulla sua brevissima esperienza nella casa. Il modello non è riuscito a piacere al pubblico né a farsi piacere qualche partecipante della Casa a sua volta: l’unica con cui era riuscito a creare un po’ di sintonia era Ainett.

Oggi, però, Andrea ha deciso di parlare di Miriana Trevisan. Secondo lui la donna, già mamma, era innamorata di lui e lo invitava a dormire insieme ogni sera. La Trevisan non ha mai raccontato nulla del genere e anzi, ha sempre cercato di sminuire il suo rapporto con il modello in ogni modo. Forse anche per questo lui è stato sbattuto fuori dalla Casa in pochissimo tempo, senza riuscire a conquistarsi l’affetto di nessuno.

Oggi Andrea ha confessato che se potesse tornare indietro avrebbe flirtato con più insistenza con la Trevisan solo per strategia, per rimanere in gioco. “Ci andrei per strategia anche se Miriana non è proprio il mio tipo. Non amo il botox, il troppo trucco, il troppo tutto” ha spiegato. La sua opinione, in ogni caso, difficilmente interesserà la Trevisan, che non sembra degnare il modello della minima attenzione.