Anna Tatangelo riesce a far salire la temperatura su Instagram anche in queste serate di Novembre: l’ultima foto apparsa online è vietata ai deboli di cuore.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale: la cantante sta conquistando sempre più spazio nel mondo televisivo. In questo periodo è stata impegnatissima e ha preso parte a tantissimi programmi di Mediaset: come se non bastasse, l’azienda l’ha scelta anche come conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’.

Dopo la pesante rottura con Gigi D’Alessio, la nativa di Sora ha pian piano ripreso in mano la sua vita. La 34enne ha anche cominciato una nuova relazione con il rapper Livio Cori. Nonostante tutti questi impegni, la Tatangelo è sempre fenomenale sui social network. Anche stasera, l’artista ha mandato in visibilio i suoi ammiratori con uno scatto da arresto cardiaco.

Anna Tatangelo allo specchio: la canotta scopre il décolleté

Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul web, è di fronte allo specchio ed è intenta a truccarsi. La cantante è sempre più bella e affascinante, mentre il suo corpo continua a far girare la testa ai seguaci. La conduttrice di ‘Scene da un matrimonio’ indossa una canotta eccezionale che fa una grande fatica a contenere il suo décolleté. In verità, una gran parte del suo balcone fuoriesce in modo pericoloso. Nella seconda immagine, la 34enne sfiora le labbra con il rossetto con la sua sensualità.

La nativa di Sora fa una sua descrizione in didascalia usando parole molto forti. “C’è una ragazza di periferia che prima di diventare una donna era cresciuta in una cittadina attraversata da un fiume…e sapete cosa le ha sempre affascinato? La prospettiva dal ponte, mai quella dalla riva”, si legge. La metafora è molto affascinante e la Tatangelo fa anche una rivelazione. “Questa prospettiva ha forse contributo alla formazione del mio carattere, mi ha insegnato a guardare le cose in un altro modo”.

Dopo alcuni giorni in cui la vincitrice della sezione Giovani del Festival di Sanremo del 2002 ha condiviso foto “tranquille”, questa sera ha esagerato nuovamente.