“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci trema: sabato un’assenza importante

A “Ballando con le stelle” il super ospite dà forfait: Milly Carlucci perde una coppia magica di ballerini per una notte

Milly Carlucci come ogni settimana sta preparando una super puntata di “Ballando con le stelle”. Non solo la gara canonica tra i vip che si esibiranno assieme ai loro maestri, ma anche tanti ospiti. Quelli attesi per sabato sono davvero scoppiettanti e di certo attireranno il pubblico televisivo.

C’è però un’indiscrezione che fa tremare Milly e che la mette in difficoltà. Uno dei super ospiti in scaletta potrebbe dare forfait. Vediamo di chi si tratta e perché avrebbe rinunciato alla puntata di “Ballando con le stelle”.

“Ballando con le stelle”, forfait per Milly Carlucci: il nome

In pista a “Ballando con le stelle” sabato ci saranno dei super ospiti. Saranno ballerini per una notte Lillo e Paolo Calabresi che formeranno un inedito duo. Dovrebbe esserci, in studio, anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Come mai? Sarà lui a parlare e presentare l’iniziativa “Un calcio all’esclusione”, una partita solidale, voluta da Papa Francesco e organizzata con la società biancoceleste, che ha l’obiettivo di favorire l’inclusione dei più piccoli grazie allo sport che si pratica in parrocchia.

Non ci saranno, invece, Ciro e Jessica Immobile. I due che si sarebbero dovuti esibire sul palco dell’auditorium resteranno in panchina. L’annuncio era stato dato proprio dalla Rai. I due sarebbero dovuti essere ballerini per una notte ma il bomber della Lazio è stato bloccato dai suoi problemi di salute.

L’infortunio che ha subito lo lascia in panchina sia per il grande match della Lazio contro la Juve che per “Ballando con le stelle”. Del resto sappiamo che il calciatore aveva già dato forfeit alla Nazionale e ora lo dà anche a Milly Carlucci.

L’edema al soleo del polpaccio sinistro sta piano piano migliorando ma Immobile deve restare ancora a riposo. È quello che ha stabilito il medico, dopo la risonanza di ieri.

Il centravanti bincoceleste non può rischiare una ricaduta e dunque il ballo, anche solo per una notte, come il calcio devono ancora aspettare.