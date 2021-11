Benessere e salute: 5 incredibili benefici dei semi di chia

Originario del Messico e apprezzato dalle popolazioni azteche e maya, i semi di chia sono considerati un “super alimento” a livello internazionale.

Originari dell’America centrale e meridionale, i semi di chia sono oggi considerati un “super alimento” a livello mondiale. Non c’è da stupirsi se le loro proprietà benefiche erano già ben note sin dai tempi più antichi. Ingrediente prediletto nelle ricette maya e azteche, il seme di chia è da sempre il toccasana numero uno per la salute del nostro organismo. Non a caso l’etimologia del termine significa sia “forza” che “olio”. La leggenda narra difatti che i guerrieri precolombiani consumassero i semi della pianta della silva hispanica per aumentare la probabilità di vittoria durante le battaglie. Sarà vero? Scopriamo insieme 5 punti di forza dei semi di chia.

Semi di chia: 5 indispensabili proprietà

aumentano il senso di sazietà: ricchi di fibre solubili, se aggiunti nel latte o nello yogurt i semi di chia possono assorbire da dieci a quindici volte il loro peso in acqua, accelerando così la sensazione di sazietà.

il tesoro degli aztechi è considerato ancora oggi un super alimento per le sue notevoli proprietà nutritive. Tra le più importanti ricordiamo il rallentamento dell’assimilazione del glucosio: per questo motivo i semi di chia trovano ampio uso nel mondo dell’atletica. Ricche fonti di proteine, gli esperti consigliano di consumarli dopo l’allenamento per favorire la rigenerazione muscolare. valida alternativa a latte e uova: pur essendo privi di glutine, i semi di chia forniscono cinque volte in più di calcio rispetto al latte. Amato dai vegetariani, questo alimento può essere utilizzato come valido sostituto delle uova in molte ricette vegane.

pur essendo privi di glutine, i semi di chia forniscono cinque volte in più di calcio rispetto al latte. Amato dai vegetariani, questo alimento può essere utilizzato come valido sostituto delle uova in molte ricette vegane. regolatore naturale del sonno: grazie soprattutto al triptofano, un amminoacido che permette di produrre serotonina e melatonina. Bastano due cucchiai di semi di chia a sera, meglio se spolverati in un’insalata: è il rimedio naturale per dormire sonni tranquilli.