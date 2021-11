Bianca Atzei fa salire la temperatura su Instagram postando uno scatto in cui indossa un body monumentale che non contiene le sue forme.

Bianca Atzei è una cantante molto seguita dagli italiani: la nativa di Milano è dotata, oltre che di un talento innegabile, di una bellezza fuori dal comune e di un’esplosività che fa rabbrividire ogni giorno i suoi fan. La classe 1987 ha anche preso parte ad un paio di edizioni del ‘Festival di Sanremo’ ed è stata una delle concorrenti della tredicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’.

Bianca ama far impazzire il suo pubblico con le sue curve pericolose e con la sua procacità. Gli scatti che condivide online sono quasi sempre bollenti e fanno il giro degli smartphone con una velocità imbarazzante. Questa sera, il post della 34enne ha mandato in orbita i tantissimi ammiratori (e non solo).

Bianca Atzei, body monumentale: lato A troppo esposto!

Veronica (questo il suo vero nome), questa sera, ha condiviso un post in cui ci sono due fotografie che stanno lasciando ben poco spazio all’immaginazione. Stando a quanto si legge nella descrizione del contenuto, la cantante si stava rilassando alle terme. Il passato è d’obbligo, dal momento che lei stessa conferma che queste immagini risalgono a qualche giorno fa.

Il costume a mo’ di body indossato dalla nativa di Milano è un qualcosa di sensazionale: le sue forme sono troppo esposte e lasciato senza parole i numerosissimi fans. Nella prima foto, la cantante è distesa sul letto e piazza le sue bombe in primo piano. Nella seconda, invece, l’artista mostra qualcosa in più dal momento che fa vedere anche il suo stacco di coscia. “Non puoi condividere queste foto, le terapie intensive sono al collasso”: un utente è rimasto decisamente estasiato dagli scatti. “Così mi fai morire”, ha scritto un altro ammiratore.

La Atzei, già nel corso dell’estate, aveva monopolizzato l’interesse dei suoi followers con scatti in bikini da fantascienza.