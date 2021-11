La coppia formata da Camila Cabello e Shawn Mendes ha preso una decisione importante, ora non si torna più indietro

I due cantanti, Camila Cabello e Shawn Mendes si sono incontrati anni fa e dopo aver lavorato alla famosa canzone Senorita, che ha scalato le classifiche internazionali, si sono messi insieme. Tra loro è nato un grande amore che era iniziato in precedenza come un’amicizia. Per due anni hanno fatto sognare i loro fan tra scatti d’amore, dediche bellissime e canzoni cantante insieme. Oggi arriva una decisione importante e non si torna più indietro.

Camila Cabello e Shawn Mendes e la decisione importante

Dopo due anni di amore i due cantanti Camila Cabello e Shwan Mendes hanno deciso di porre fine alla loro storia. Lo hanno annunciato su Instagram con queste parole: “Ciao ragazzi, abbiamo deciso di terminare la nostra romantica relazione. Ma il nostro amore l’uno per l’altro come esseri umani è più forte che mai. Abbiamo iniziato questo rapporto come migliori amici e continueremo ad esserlo. Apprezziamo moltissimo il vostro supporto sin dall’inizio. Camila e Shawn”.

Un messaggio che non lascia spazio a nessun dubbio, tra i due è tutto finito. I fan non saranno molto contenti, ma infondo continuano a volersi bene e magari collaboreranno ad un altro fantastico brano. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, poiché i due non hanno mai dato segno di una crisi o altro. Addirittura li abbiamo visti felici e spensierati poco tempo fa, era Halloween e si erano travestiti. Ballavano con gioia e di crisi non c’era nemmeno l’ombra. Tuttavia le loro strade si sono divise senza un perché apparente. I due infatti non hanno motivato la loro decisione, hanno semplicemente deciso di lasciarsi di comune accordo.

Pare che nessuno dei due serbi rancore verso l’altro. Forse la loro storia si è semplicemente esaurita e hanno dato tutto come coppia. Ora vogliono trovare qualcos’altro. Se tutte le storie d’amore di celebrità finissero in questo modo, sarebbe sorprendente. Mai vista la fine di una relazione più pacifica e serena. Si sono dimostrati due individui maturi e speciali.