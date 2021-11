Il noto attore della serie Netflix sui social ha dato il lieto annuncio pubblicando la foto assieme alla figlioletta appena nata.

La notizia è stata diffusa dal settimanale spagnolo ¡Hola! secondo cui l’attore sarebbe diventato padre lo scorso 7 novembre e la piccola sarebbe nata in un ospedale di San Sebastian.

Parliamo di Jaime Lorente che nella serie “La Casa di Carta” interpreta Denver. Al momento l’attore non ha reso noto il nome della bimba, né chi sia la mamma. Jaime si è sempre mantenuto riservato sul suo privato sentimentale e neppure ora siamo certi di chi sia al suo fianco dopo la rottura con l’attrice Maria Pedraza conosciuta proprio durante le riprese della serie.

Proviamo a fare luce sulla sua vita di coppia e leggiamo il messaggio che ha mandato alla piccolina appena nata.

Jaime Lorente è diventato papà, chi è la compagna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El chaval (@jaimelorentelo)

“Serás una mujer libre”, ovvero “Sarai una donna libera”. Questo il messaggio più bello che il neo papà ha scritto per augurare il benvenuto al mondo della sua creatura. Vediamo lui a torso nudo mentre abbraccia la piccolina che spunta solo di poco con la testa tra le sue braccia possenti.

L’attore ha anche postato delle foto assieme ad un giovane scrivendo “Famiglia” accanto, non è dato sapere però chi sia quest’ultimo e che ruolo ricopra nella sua vita.

La rottura con la Pedraza è stata comunicata a inizio estate e poi i fan non hanno saputo più nulla di lui. Pare però, secondo alcune voci, che la sua attuale ragazza sia una giovane di nome Marta, nonché la responsabile del guardaroba del set de “La Casa di Carta”, con la quale Jaime avrebbe iniziato una storia subito dopo aver rotto con la Pedraza.

I fan sono esplosi nei commenti a margine del tenero scatto con la pargoletta, in pochissime ore ha già ottenuto oltre 1 milioni di like. In molti chiedono già che a breve l’attore condivida altre foto della figlioletta per vedere la somiglianza genetica.