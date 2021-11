“Ma che sta succedendo?” Annalisa la FOTO sconvolgente dopo il furto

Dubbi e perplessità assalgono i fan di Annalisa dopo aver visto le prove di un inaspettato avvenimento: “ma che sta succedendo” realmente?

“Cosa sto vedendo?” Il pubblico dell’amatissima cantautrice di origini savonesi sembrerebbe non credere ai propri occhi in questa tarda mattinata di novembre. I fan di Annalisa, andati in visibilio a soli pochi attimi dalla condivisione del suo ultimo contenuto sul web, hanno tentato in ogni modo di spiegarsi quanto potesse star accadendo.

Soltanto dopo aver scoperto l’arcano riguardante la cantautrice classe 1985, e con ben vent’anni di carriera alle sue spalle nel mondo della musica, il suo seguito cercherà in tal caso di attutire quanto possibile la dapprima confusa situazione. “Sei bellissima anche con un occhio solo…” Ma cosa è successo all’artista?

“Ma che sta succedendo?” Annalisa la FOTO inattesa dopo il furto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Mi hanno rubato il telefono” scriverà in didascalia l’autrice ed interprete del travolgente brano dell’estate 2021 “Movimento Lento”. La nata sotto il segno del Leone, sfoggiando due ritratti alquanto insoliti di se stessa, dovrà poi confrontarsi con il parere dei suoi seguaci. Una delle prime a rispondere sarà una cara amica e collega dell’artista.

“Per una volta non sono stata io” scherza la musicista Rose Villain che, dopo aver esordito con il suo ultimo brano “GANGSTA LOVE” in un già ascoltassimo feat realizzato in collaborazione con Rosa Chemical, tenterà di reggere il gioco alla “stupenda Nali“. “Ma questo occhiolino molto spontaneo?” pare sia tutto merito di Freeda. Lo zampino della redazione è ormai chiaro rispetto agli ultimi scatti, ironicamente “senza filtri“, dell’artista canora.

“Così! De botto! Senza senso“. Insomma, per dirla in breve, quest’ultimo post non può che rivelarsi come un coraggioso modo d’attirare inconsapevolmente e goliardicamente l’attenzione. E scatenare in breve ed al contempo una sonora risata, che da ora in poi diverrà per molti: “a prova di meme“.