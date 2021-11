Claudia Ruggeri, la bellissima e prorompente showgirl stavolta ci va giù pesante. Il video mentre si cambia fa il giro del web.

Ogni volta che pubblica una foto i fans si precipitano per ammirarla, le interazioni sotto ogni post sono numerosissime. Claudia Ruggeri è molto seguita su Instagram dove ha ormai da tempo superato il milione di followers. Ieri era in giro per negozi per fare acquisti natalizi, oggi invece viene beccata in un momento molto bollente.

La showgirl spesso propone delle foto artistiche che la vedono solo parzialmente coperta, che sia lingerie o costume, soprattutto durante la stagione estiva. Stavolta ha osato, il suo video mentre si cambia fa il giro del web. Direttamente dagli spogliatoi, lei è semplicemente irresistibile.

Claudia Ruggeri, beccata mentre si cambia: il video è virale

