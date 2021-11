Costanza Caracciolo, la foto che ha paralizzato i seguaci della modella: per lei e Bobo Vieri, la felicità è tripla

Costanza Caracciolo è l’unica donna che è riuscita a conquistare il cuore dell’eterno latin lover Bobo Vieri. Quest’ultimo, che ha avuto relazioni con le più belle showgirl del panorama televisivo italiano, perse la testa per la splendida ex velina, che assieme a Federica Nargi ha formato un duo a dir poco indimenticabile.

La coppia, che sembra aver trovato un equilibrio incrollabile, si mostra spesso insieme sui social, non mancando di confermare la sintonia che, ormai da quattro anni, non accenna a spegnersi. Inoltre, nell’ultima compilation postata dalla modella, un annuncio importantissimo ha immediatamente catturato le attenzioni dei fan. Per Bobo e Costanza, la felicità è “tripla”.

Costanza Caracciolo e la FOTO che paralizza il web: per lei e Bobo la felicità è tripla

Quest’oggi, la stella del calcio Bobo Vieri e sua moglie Costanza Caracciolo festeggiano una ricorrenza davvero straordinaria. Tre anni fa, esattamente il 18 novembre 2018, nasceva infatti Stella, la primogenita della coppia, che ha contribuito a rafforzare ulteriormente l’amore tra l’ex calciatore e la modella. Mamma Costanza Caracciolo, mediante la pubblicazione di una compilation tramite Instagram, ha voluto esprimere tutta la propria felicità per questo terzo compleanno della figlia.

“Auguri al mio amore grande… Ti amo principessa dei nostri cuori, sei splendida!!!!!“: queste le parole dell’ex velina, per cui la felicità sembra essere “tripla”. La fotogallery presenta una serie di scatti che ritraggono il meraviglioso quartetto familiare, che nel 2020 ha visto l’arrivo della secondogenita della coppia, Isabel. Costanza e Bobo, circondati dall’amore delle due bambine, si dimostrano ogni giorno più uniti. E, a giudicare dagli scatti, questo clima di amore e di felicità è il medesimo in cui la coppia ha deciso di crescere le due figlie.

I fan, immancabilmente, si sono uniti ai festeggiamenti di Costanza. “Auguri principessa“, “È assolutamente splendida“, “Buon compleanno Stellina“: questi i loro auguri alla figlia della modella.