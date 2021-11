“La classe e la finezza”. Cristiana Capotondi: bellezza eterea e raffinata che non smette di ammaliare il pubblico. Incantevole – FOTO

Cristiana Capotondi. La talentuosa attrice romana è un’icona di stile ed eleganza. In attesa del suo prossimo impegno lavorativo si mostra trionfalmente sui social

La generazione dei millennials e gli spettatori ancora più adulti si ricorderanno sicuramente di una giovanissima Cristiana Capotondi fare il suo debutto sul piccolo schemo non ancora adolescente con spot pubblicitari iconici degli anni ’90 e in miniserie televisive insieme a mostri sacri, grandi Maestri dello spettacolo italiano, come Gigi Proietti, Massimo Dapporto e Nancy Brilli.

Ha recitato anche a fianco di Luke Perry, il mai dimenticato Dylan di “Beverly Hills 90210”, grazie alla sua partecipazione al cinepanettone “Vacanze di Natale ’95” in cui interpretava la figlia di Massimo Boldi. Ne è passata di acqua sotto i ponti; l’attrice romana, classe 1980, è oggi una professionista di primo piano nel panorama cinematografico nostrano. Da febbraio dell’anno in corso fa parte del consiglio di amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Schierata nell’affrontare tematiche delicate come quella delle molestie sulle donne, è stata delicata protagonista di opere a tema come “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana e “Bella da morire” di Andrea Molaioli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Gf Vip”, l’eliminato vuota il sacco sul programma: “Sono stato preso in giro”

Cristiana Capotondi, grande successo sul web in attesa del suo prossimo straordinario impegno lavorativo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

Cristiana Capotondi lascia una porta spalancata sul suo mondo attraverso l’utilizzo sapiente dei social network grazie ai quali mantiene un dialogo perenne con i suoi fan.

Attraverso immagini e parole descrive i suoi hobby, le passioni e opinioni riguardo gli eventi di attualità che condizionano il mondo che ci circonda. Emerge in primis il suo interesse per lo sport, in particolare il calcio, essendo stata vicepresidente della Lega Pro e capo delegazione della nazionale di calcio femminile italiana dal 5 agosto 2020.

L’ultimo post pubblicato è prova evidente della sua eleganza senza tempo. Condivide su Instagram una foto scattata da Lucas Possiede in cui è partecipe a una serata organizzata da Vogue Italia. Indossa per l’occasione un elegante vestito color verde bosco targato Philosophy di Lorenzo Serafini; i gioielli discreti sono Pomellato, brand di cui è ambasciatrice. “La classe e la finezza di questa giovane donna mi emozionano” – scrive un utente tra i commenti.

I fan dovranno attendere ancora un po’ per l’uscita della sua ultima fatica lavorativa, serie tv di cui già si prevede il successo dilagante. Si tratta, infatti, di una trasposizione del film “Le Fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi e Margherita Buy. Cristiana Capotondi erediterà proprio il ruolo di quest’ultima, una donna di nome Antonia che scopre di essere stata tradita dal defunto marito con un uomo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, ex tronista partorisce a pochi mesi dalla scelta. Qualcosa non torna

Il cast stellare prevede nomi del calibro di Eduardo Scarpetta, Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti ed Edoardo Purgatori.

Non ci resta che attendere l’uscita, prevista per gli inizi del 2022 su Star – Disney Plus.