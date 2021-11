Cristina Marino continua a spopolare sul web con scatti strepitosi che lasciano i fan senza fiato, la sua bellezza è fuori dal comune

Seduzione ed eleganza sono le qualità che da sempre contraddistinguono Cristina Marino. E’ apparsa per la prima volta quando era poco più che adolescente nel film Amore 14, oggi è una moglie e mamma strepitosa. Da sempre appassionata di moda, ha deciso di intraprendere la carriera da modella che attualmente le sta recando ottimi risultati.

Seguita da mezzo milione di follower, la moglie di Luca Argentero non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali.

Cristina Marino, sguardo accattivante e outfit pazzesco – FOTO

Che siano foto del tempo libero o professionali, Cristina Marino sa come attirare l’attenzione dei fan che non rinunciano a lasciare commenti o like sotto ai post della modella. Solitamente è impegnata in campagne pubblicitarie o book fotografici ed è proprio in queste occasioni che la Marino dà il meglio di sé.

L‘ultimo post è un esempio. Ha pubblicato due scatti, uno più bello dell’altro, dove la prima cosa che si nota è il suo sguardo accattivante.

Le foto sono state scattate all’interno di un palazzo, precisamente nell’atrio e la Marino indossa un semplice maglione che la copre fino all’inguine. Le gambe sono scoperte ed i capelli sciolti. I tacchi a spillo sono un tocco di classe. “Last call, cambio scarpe e via”, scrive sotto al post.

“Ma di cosa parliamo? Superlativa” ha commentato qualcuno e poi ancora “Fuori da ogni schema e stereotipo”. Qualcun altro lascia baci, cuori e applausi per la modella.

Cristina Marino non passa mai inosservata, è un vulcano in eruzione ed ogni volta lascia il segno nel cuore di chi la segue e non può più fare a meno di lei. Le sue foto, i suoi sguardi e la sua bellezza senza fine sono ormai un punto fermo per i fan.