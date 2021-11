Diletta Leotta messa ko da Alfonso Signorini, le indiscrezioni fanno male

Diletta Leotta incassa un altro colpo amaro: le parole di Signorini sul suo giornale sono inaspettate e pungenti

Diletta Leotta non trova pace sul fronte del gossip che continua ad invadere la sua vita privata. Prima King Toretto, poi la fine, le indiscrezioni e le paparazzate con Ibrahimovic, infine l’uomo che le ha rubato il cuore e con il quale è uscita allo scoperto, Can Yanam.

Il bell’attore turco, voluto e desiderato da tutti, è finito tra le sue braccia ed insieme hanno vissuto un’estate da sogno. Poi d’improvviso, però, tutto è finito. Lo ha confermato la giornalista sportiva a “Verissimo” lasciando però la porta aperta, nella speranza di un ritorno.

Lei è innamorata e ferita e a darle il colpo di grazia ci ha pensato Alfonso Signorini e la sua spifferata. Notizie che gelano il cuore di Diletta.

Diletta Leotta, le parole di Signorini feriscono

Diletta Leotta avrà sicuramente letto l’ultimo scoop lanciato da Alfonso Signorini sul suo Chi. Il giornale di gossip, infatti, ha sorpreso Can Yaman e Francesca Chillemi uscire dallo stesso palazzo a Roma. Secondo le indiscrezioni, infatti, i due avrebbero trascorso due notti nella stessa casa.

Alla loro uscita c’erano però i paparazzi. Seppur bardati con cappuccio fin sotto gli occhi e mascherina nera, i due attori sono stati riconosciuti. Su di loro le insinuazioni di una possibile liaison erano già circolate, l’intesa che c’è è magica e per qualcuno indica qualcosa di più.

Can e Francesca hanno lavorato per un mese intero, fianco a fianco, in Sicilia per realizzare la fiction “Viola come il mare” e da qui sarebbe nato un legame speciale. “Tra i due attori sarà scoccata la scintilla o si frequentano in amicizia?” si chiede retoricamente il settimanale Chi.

E Diletta ha letto tutto questo? Cosa ne pensa? È davvero il momento di mettere da parte il suo Can? Per lui si era parlato di un flirt con Maria Giovanna Adamo. I problemi potrebbero nascere, semmai, per Francesca Chillemi che ha creato una famiglia con l’imprenditore Stefano Rosso, da cui ha avuto una bambina.

Si tratterà solo di supposizioni bollenti o c’è qualcosa di vero? Tutto da vedere e nel mentre Diletta incassa un altro colpo amaro.