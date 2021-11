Sempre più “sexy” Le Donatella tornano alla riscossa con una nuova serie di scatti: stavolta i moralisti sarebbero stati messi definitivamente “in un angolo”.

Il duo composto dalle celebri sorelle gemelle classe 1993, Giulia e Silvia Provvedi, de Le Donatella non è disposto a perdere il suo entusiasmo. A partire dai loro esordi sul piccolo schermo, in qualità di artiste canore presentatesi per la prima volta alla sesta edizione di “X Factor“, sino al loro attuale ruolo di rivoluzionarie ed esilaranti influencer, continuano a cavalcare l’onda del successo.

Dopo aver postato nei giorni scorsi delle istantanee totalmente home made, e prive di filtri, ritraenti il loro fisico in lingerie e nelle pose più variegate, oggi le artiste di origini modenesi daranno ancor più libero sfogo alle tematiche già espresse nel loro ultimo singolo 2021: “Moralisti su Pornhub“.

“Esagerate…” Le Donatella solo in calze a rete di spalle, tutto è in primo piano. I moralisti? Muti

