“Boom storico”, Eleonora Daniele, l’umiliazione arriva della collega. La batosta è pesante

Eleonora Daniele, l’umiliazione peggiore arriva dalla collega di Canale Cinque: clamoroso smacco per la conduttrice

La gara auditel tra “Storie italiane” e “Mattino 5”, ormai da anni, appassiona e tiene viva l’attenzione di tutti gli amanti del mondo televisivo. Non sono in discussione, ovviamente, la bravura e la competenza di entrambe le conduttrici. Sia Eleonora Daniele che Federica Panicucci, infatti, si dimostrano quotidianamente delle perfette padrone di casa.

Qualcosa, tuttavia, sembra essere drasticamente cambiato nel corso delle ultime settimane. La Panicucci, mediante le proprie Instagram stories, non ha mancato di scoccare una frecciatina neanche troppo velata nei confronti della collega di Rai 1. Le sue parole hanno a dir poco sconvolto gli utenti di Instagram.

Eleonora Daniele, l’umiliazione arriva da Federica Panicucci. La batosta è pesante

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Gf Vip”, l’eliminato vuota il sacco sul programma: “Sono stato preso in giro”

Per quanto concerne l’attuale annata televisiva, i dati auditel stanno riservando inaspettate sorprese in merito alla gara di ascolti tra “Storie italiane” e “Mattino 5“. Se, durante la passata stagione televisiva, il programma di Eleonora Daniele sembrava trionfare clamorosamente sulla trasmissione rivale, ad oggi la situazione sembrerebbe drasticamente capovolta.

Federica Panicucci, attraverso una recente Instagram story, non ha mancato di scoccare una frecciatina alla collega di Rai 1. La conduttrice di Canale Cinque, riportando i dati forniti dalla pagina Twitter MasterBB, ha postato quanto segue: “Boom storico di Federica Panicucci. La seconda parte di Mattino 5 di ieri tocca addirittura il 20%, travolgendo la concorrenza di Storie italiane (17,5%)”.

Un risultato più che straordinario per la Panicucci, che non era mai riuscita ad ottenere una vittoria così schiacciante sull’affermata trasmissione di Rai 1. Nelle ultime settimane, tra l’altro, si è addirittura parlato di un possibile allontanamento di Federica per quel che concerne il periodo natalizio, durante il quale la conduzione di “Mattino 5” dovrebbe passare nelle mani di Francesco Vecchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Di un altro pianeta”, Penélope Cruz incontenibile: la sua bellezza è intramontabile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Tuttavia, a fronte di un risultato così sconvolgente, non è da escludere che gli autori possano rivedere le decisioni prese e confermare la Panicucci anche per il periodo natalizio. Le sorprese, stando ai recenti sviluppi, non sembrano affatto finite qui.