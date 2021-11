Ferragnez, sono in crisi? Il dettaglio non è sfuggito a nessuno

Potrebbe esserci stato qualche problema tra le due suocere Ferragnez, Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi: il dettaglio non è sfuggito a nessuno.

Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato sul tavolo del gossip italiano uno scoop non trascurabile, e oggi ne parlano già tutti. Questa volta le due donne incriminate sono le suocere Ferragnez, Marina Di Guardo (mamma di Chiara Ferragni) e Annamaria Berrinzaghi (mamma di Fedez). Qualche followers, infatti, ha notato che le due non si seguono reciprocamente su Instagram, e si pensa che di recente possa essere successo qualcosa di spiacevole tra le due famiglie.

Suocere Ferragnez, problemi in famiglia? Dagospia non si fa attendere

“A Milano gira voce che i rapporti tra le consuocere, Marina di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, mamma di Fedez non sarebbero dei migliori” ha raccontato Dagospia. Il fatto che le due donne non si seguono reciprocamente su Instagram ha lasciato i followers dei Ferragnez senza parole. Sia Chiara che Fede, infatti, sono molto molto attivi sui loro profili social, intorno ai quali hanno costruito gran parte della loro vita e della loro immagine.

Tra poco più di un mese su Amazon Video verrà pubblicata la serie tv che racconta la vita privata di Chiara e Federico, coinvolgendo i membri di tutte e due famiglie; notare adesso che i rapporti non sono così idilliaci come sembrano sui social non può far altro che aumentare la curiosità! C’è chi pensa che si possa trattare di una trovata pubblicitaria, escogitata appunto per creare gossip intorno all’imminente serie tv, ma la verità è che da parte delle due famiglie non c’è stato nessun commento.

Chiara e Federico appaiano sempre molto felici in compagnia dei loro familiari, e niente ha mai fatto pensare che tra Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi sia successo qualcosa di grave. Probabilmente le due donne non sono appassionate del social tanò come lo sono i figli, e può essere che si siano dimenticate di “legarsi” anche lì.