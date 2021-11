Fête du Prince a Monaco, gara al toto abito di Charlene: quale brand che vestirà la regnante?

La principessa da poco ritornata in patria tra qualche giorno presiederà alla grande festa nazionale che commemora San Ranieri.

Solo dieci giorni fa l’abbiamo vista scendere le scalette del suo jet privato per riabbracciare la famiglia dopo mesi segregata in Sud Africa a seguito di un’operazione al naso che le ha impedito il rientro in aereo.

La principessa Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco ha riabbracciato il marito Alberto II di Monaco, portando con sé un regalo per i gemelli Jacques e Gabriella, un cucciolo di Rhodesian Ridgeback dal pelo marrone.

Ranieri lo aveva anticipato al popolo: “La principessa Charlene ritornerà a Monaco per la Festa Nazionale il 19 novembre” e così è stato. Ora è scattata solo la caccia al noto brand che avrà l’onore di vestire la regnante per l’occasione tanto esclusiva.

La festa si avvicina, alcuni brand sono in lista per l’evento

La Fête du Prince è la Giornata Nazionale del Principato di Monaco. Si celebra il 19 novembre e vede la commemorazione di San Ranieri, patrono del Principe Sovrano Ranieri III, padre dell’attuale principe.

Molti i preparativi per l’evento: si parte con il Te Deum in Basilica con tutti i maggiori funzionari del Regno e poi il saluto alla folla dal balcone del Salone degli Specchi che rappresenta anche un “ben tornata” a Charlene.

Presente assieme all’Orchestra Philarmonique de Monte Carlo anche il baritono Placido Domingo che nella Salle des Princes condurrà lo spettacolo “Nuit espanole” che raccoglierà alcune delle arie più celebri della Zarzuela.

Vari i nomi in lista per vestire la principessa. Si parla al momento di Armani, Dior oppure Akris, tre noti brand del lusso che la regnante indossa molto spesso per le occasioni pubbliche ed eventi formali. Invece per i gioielli sicuramente sarà vestita dalla Maison Repossi, la stessa che le ha fornito il suo anello di fidanzamento.

Nulla di certo al momento quindi, in molti attendono di vederla in piena forma e con il nuovo taglio di capelli molto corto alla garçonne che le ha tolto qualche anno facendola sembrare ancora più fanciullesca e fresca.