“Gf Vip”, l’eliminato vuota il sacco sul programma: “Sono stato preso in giro”

“Gf Vip”, l’eliminato Nicola Pisu si lascia andare ad una serie di rivelazioni scottanti: “Sono stato preso in giro”

Nicola Pisu è stato ospite dell’ultimo appuntamento con “Casa Chi”, il format attualmente condotto da Rosalinda Cannavò. L’eliminato del “Grande Fratello Vip”, intervistato dai giornalisti, si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni scottanti in merito alla propria avventura, non tralasciando di affrontare l’argomento “Miriana”.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, che si è detto felice di essere tornato alla normalità, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa rispetto alla showgirl, dalla quale si era detto molto preso. Persino i giornalisti, di fronte alle esternazioni dell’ex gieffino, hanno trattenuto a stento lo stupore.

“Gf Vip”, Nicola Pisu vuota il sacco sul programma: “Sono stato preso in giro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci trema: sabato un’assenza importante

Intervistato nel corso dell’ultimo appuntamento di “Casa Chi“, Nicola Pisu si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni in merito alla propria esperienza al “Gf Vip”. In primo luogo, l’eliminato ha confessato di aver accettato di buon grado il ritorno alla normalità: “È sempre bello tornare a casa, specie dopo due mesi di reclusione“.

Successivamente, le domande dei giornalisti si sono spostate sull’argomento “Miriana Trevisan”, che Pisu ha sviscerato sotto ogni punto di vista. “Quando Miriana ha ricevuto la lettera da suo figlio, tu sei stato l’unico a non abbracciarla. Lo rifaresti?“, questo il quesito posto da una giornalista, a cui l’eliminato ha replicato con estrema sincerità.

“Sì, lo rifarei” – ha sentenziato Nicola, per poi chiarire le ragioni del proprio gesto – “Quella sera lì si era creata una situazione brutta e pesante, io e lei avevamo discusso perché mi ero sentito preso in giro“. Pisu, stando a quanto rivelato, sembrerebbe aver cambiato drasticamente idea sulla showgirl. La passione che Nicola era arrivato a provare per Miriana, di colpo, ha lasciato il posto ad un’inaspettata freddezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Diletta Leotta messa ko da Alfonso Signorini, le indiscrezioni fanno male

Come si evolverà il rapporto tra Miriana e Nicola? I followers, nel profondo del loro cuore, auspicano che i due abbiano modo di chiarire, una volta che la Trevisan avrà abbandonato la casa del “Gf Vip”.