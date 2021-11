Gigi D’Alessio, il gesto d’amore per Denise e l’affondo alla Tatangelo

Gigi D’Alessio parla per la prima volta in pubblico della sua Denise e lancia una frecciatina ad Anna Tatangelo, parole pungenti

Presto Gigi D’Alessio diventerà padre. Lo sarà per la quinta volta grazie a Denise Esposito, la compagna 28enne che gli ha ridato il sorriso. I primi tre figli del cantante sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato, il quarto, Andrea di 11 anni, dalla storia con Anna Tatangelo e ora si attende il nuovo bebè che dovrebbe nascere a gennaio.

Per Gigi tutto è cambiato da quando è arrivata nella sua vita Denise. Una nuova serenità, mettendo alle spalle il passato e anche i problemi con la giustizia. Il cantante, infatti, è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale. Proprio per Denise un regalo meraviglioso ed un affondo alla Tatangelo.

Gigi D’Alessio, le differenze tra Denise ed Anna: che smacco

Si festeggia l’arrivo del nuovo bebè con delle forchette d’oro. È il dolce ed inaspettato gesto che Gigi D’Alessio ha fatto qualche sera fa in un rinomato locale della Capitale alla sua compagna.

Per la sua Denise ha fatto arrivare al tavolo dei pezzi unici in oro firmati da Douglas Fairbanks e Mary Pickford, una chicca che il ristorante offre ai clienti più affezionati e certamente Gigi lo è. Un portafortuna scelto dal cantante che ha del tutto sorpreso la 28enne.

L’ex di Anna Tatangelo è al settimo cielo per la nascita del piccolo e per la sua storia con Denise. Proprio di lei ha parlato per la prima volta al settimanale Novella 2000: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio – ha rivelato – Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”.

Insomma un periodo super per il cantante napoletano che si dice felice di avere Denise nella sua vita. Una caratteristica della ragazza che lui apprezza molto? Il fatto che a lei non piaccia apparire in pubblico: “è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi – ha aggiunto Gigi – È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”

Un riferimento così esplico e chiaro alla Tatangelo? Sembrerebbe proprio di sì. Del resto la loro storia è sempre stata sulla bocca di tutti e sulle copertine dei giornali, iniziata con tante malelingue e finita peggio.

Insomma l’affondo alla cantante sua ex c’è e anche molto pesante. Anna avrà voglia di rispondere?