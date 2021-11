“Mi sono perso in te”, Giulia Salemi infiamma Instagram: “lato A” di fuori e non solo.. – FOTO

Giulia Salemi ancora una volta infiamma il web. La nota influencer è pura seduzione, lo sguardo ti destabilizza.

Giulia Salemi, la splendida influencer è tra le più seguite del momento. Il suo profilo Instagram viene continuamente bombardato dagli occhi indiscreti del web, utenti che non intendono perdersi nemmeno una foto di Giulia. Che siano shooting fotografici o scatti lavorativi, per la ex gieffina ogni post diventa causa di forti palpitazioni.

Amatissima sia dal genere maschile che da quello femminile, Giulia pubblica spesso del nuovo contenuto per la gioia dei suoi quasi due milioni di followers, sfoggiando di volta in volta mise accattivanti e che risaltano la sua incredibile presenza fisica.

Giulia Salemi fa perdere la cognizione del tempo: l’ultima FOTO infiamma Instagram

“Non vedo l’ora (anzi ora la vedo🙃) di farvi scoprire il nuovo orologio #Soul di @breil_official ✨” Giulia propone la sua ultima partnership insieme al noto brand di orologi e jewels. La foto ha scatenato gli umori del web; viene ripresa a mezzo busto dove nessun dettaglio è lasciato al caso. La Salemi è semplicemente impeccabile.

Mise total white, un due pezzi composto da gonna a vita alto e top cortissimo che crea un intenso contrasto con la pelle ambrata. “Il rossetto rosso ti sta divinamente 😍” le scrive una fan, in effetti la tinta labbra regala maggior intensità al make-up di Giulia. Sguardo accattivante, i capelli sono raccolti ed il viso viene sfiorato da alcune ciocche di capelli. Il risultato è da 10 e lode.

Lo stile sofisticato di Giulia non passa inosservato, i commenti fioccano alla velocità della luce. Tra questi, spicca un: “Puoi dirmi che ore sono? Perché mi sono perso” scritto proprio da Pierpaolo Pretelli, il 30enne con cui l’influencer e modella ha una relazione.

I due si sostengono reciprocamente, la Salemi infatti era presente negli studi di “Tale & Quale” Show soddisfatta dell’ultima esibizione del concorrente. Conosciuti al “Grande Fratello VIP” i due fanno coppia da quasi un anno.