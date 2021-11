Il finale di stagione di “Gomorra” è in arrivo su Now tv, venerdì 19 novembre. Scopriamo tutto ciò che serve sapere sulla serie

Nel finale di stagione di “Gomorra” ci saranno molte novità, nuovi personaggi e intrighi che terranno i fan incollati alla televisione. Tornano i protagonisti Genny, Ciro, Enzo sangue Blu, Azzurra e subentrano O Maestrale, Nunzia, Donna Luciana e tanti altri. I nuovi personaggi si intrecceranno ai vecchi per dare vita a dinamiche interessanti ed inaspettate. Scopriamo di più. Attenzione possibili spoiler.

Le nuove rivelazioni e new entry di “Gomorra” la stagione finale

Siamo giunti alla quinta ed ultima stagione di “Gomorra”, la serie che affronta il tema della Camorra a Napoli. Il 19 novembre su Sky e Now tv arriva quest’ultima stagione piena di sorprese e colpi di scena inaspettati. Vediamo come abbiamo lasciato i personaggi della serie e come li ritroviamo.

Ci siamo lasciati alle spalle un Genny che ha tentato di costruirsi una vita onesta per il bene della sua famiglia e dopo esserci quasi riuscito è stato nuovamente risucchiato da quella vita malsana che lo ha sempre attratto e richiamato a sé.

Per fermare una guerra violenta tra Patrizia e i fratelli Levante che stava distruggendo Napoli, Genny scende ancora una volta in campo per combattere. Tuttavia questa volta il prezzo da pagare è stato inimmaginabile. Ha dovuto abbandonare la moglie Azzurra e il figlio Pietro e ora si trova rinchiuso in un bunker braccato dalla Polizia. Il suo unico scopo adesso è porre fine ai Levante e riappropriarsi della sua vita e famiglia. Tutto questo affrontando la notizia del ritorno di Ciro che credeva morto.

Ciro, chiamato anche l’Immortale è uno dei personaggi più importanti e apprezzati. Lui che nonostante le varie tragedie che lo hanno colpito psicologicamente e fisicamente è rimasto sempre in vita. Sia quando è sopravvissuto al terremoto che ha colpito il suo palazzo, sia quando Genny gli ha sparato. L’Immortale è tornato e nonostante volesse rimanere nascosto, Genny troverà il modo di trovarlo e il confronto sarà inevitabile.

Abbiamo poi Azzurra devastata dalla scomparsa del marito Genny, lasciata sola senza una spiegazione con un bimbo piccolo. Tuttavia lei sceglierà di andare avanti da sola con il piccolo Pietro, proteggendolo dal mondo del padre che ancora una volta lo ha reclamato. Enzo Sangue Blu è diventato un mezzo pentito che cerca solo ammenda per tutto ciò che ha causato ai suoi compagni e all’amore della sua vita. Don Angelo detto O Maestrale è il feroce boss di Ponticelli che ha trascorso 20 anni in carcere, e ora è pronto a scendere in campo al fianco di Genny per vincere la guerra e prendere il comando di Napoli.

Donna Luciana è la moglie di Don Angelo, una donna astuta e senza mezze misure. Le sue ambizioni sono alte e con il marito si prenderà ciò che vuole. O Munaciello è uno dei capipiazza di Secondigliano, non conta molto e fa parlare poco di sé. Ascolta però tutto e attende il momento di agire.

Nunzia è sposata con il boss O Galantommo, è una moglie devota e veglia sul marito. Per lei le tragedie sono dietro l’angolo sempre. O Galantommo è il boss di un piccolo paese, è sempre gentile poiché legato agli antichi valori come l’onore. Tuttavia si trova in un mondo che questi valori li ha dimenticati da tempo. Questi sono i personaggi protagonisti di questa stagione finale.