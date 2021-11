Ignazio Moser come sta? La verità sul suo stato di salute

Ignazio Moser aggiorna i suoi follower sul suo stato di salute. L’ex ciclista parla su Instagram e svela cosa ha avuto

Ignazio Moser ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Tempo fa, infatti, si era allontanato dai social e aveva annullato i suoi impegni di lavoro. Dietro questa decisione, anche un po’ drastica, c’era il suo stato di salute che necessitava di essere tenuto sotto controllo.

L’ex gieffino non aveva mai detto cosa fosse successo, quali siano stati i suoi problemi e come li ha affrontati. Negli ultimi tempi però è più attivo e presente su Instagram e pare stia davvero bene. E allora cosa è successo al fidanzato di Cecilia Rodriguez? È stato proprio lui a dire la verità su Instagram.

Ignazio Moser, ecco come sta oggi

È bastata una domanda di un follower ad Ignazio Moser per rivelare la verità sulle sue condizioni di salute. Ieri, infatti, l’ex ciclista ha dedicato un po’ di tempo ai suoi follower, oltre un milione su Instagram, e tramite il box delle domande ha dialogato con loro.

Tra le tante curiosità per lui anche quella che riguarda la salute. “Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?” gli ha chiesto uno dei suoi fan. Pronta la risposta di Ignazio con la quale ha fugato ogni dubbio.

“Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata – ha puntualizzato il cognato di Belen allegando una foto a dorso nudo che lo vede con un fisico tonico e scolpito – Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima”.

Un parassita dunque ha creato degli scompensi ad Ignazio. Non è da escludere che il problema all’intestino possa essere nato in seguito alla partecipazione dell’atleta a “L’Isola dei famosi”.

Lo scorso anno lui è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti del reality di Canale 5 anche se è arrivato in Honduras in un secondo momento. Sappiamo che il gioco è impegnativo e spesso le conseguenze fisiche si fanno sentire.