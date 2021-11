Per chi é l’ipnotica sorpresa dell’influencer Jessica Melena? Lei, nel frattempo, apparirà nel suo nuovo look: “splendida come sempre”.

La celebre influencer di origini abruzzesi classe 1990, Jessica Melena, oltre a divenire nota al mondo dello spettacolo per essere la dolce metà dell’attaccante biancazzurro Ciro Immobile, laureatosi in quest’annualità campione d’Europa, è innanzitutto considerata come una personalità molto forte sui social network. Grazie per lo più al suo manifesto interesse di cimentarsi, con riconosciuto talento ed entusiasmo, in consigli e sempre diverse questioni di beauty.

Amante del fitness, e senza alcuna paura di affrontare i cambiamenti, la giovanissima mamma ed imprenditrice nata sotto il segno del Cancro ha una “bellissima sorpresa” da mostrare al suo milione di follower.

“Da donna a donna…” Jessica Melena in camicia trasparente: la sorpresa è ipnotica – FOTO

Jessica ha ammesso in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram di aver “già trovato il primo regalo di Natale…”, e non senza chiedere il parere dei suoi fan. “Secondo voi per chi è?!“, domanderà l’influencer. Indossando per l’occasione un outfit minimale composto da una velata camicia bianca ed un jeans aderente, la missione di beauty dell’influencer virerà su qualcosa di più importante.

La trentenne nativa di Chieti ha tra le mani la sorpresa più adatta in vista delle feste natalizie. Il cofanetto, firmato dal brand “Campo Marzio Roma“, specializzato in fashion bags dal 1933, incuriosisce sin fai primi attimi i fan dell’influencer. Si tratta di un incantevole cofanetto con al suo interno un taccuino ed un’elegante penna disponibile in tutte le colorazioni. Da qui l’hashtag appositamente utilizzato di #TheColourofExtraordinary.

“Da donna a donna… Sei bellissima Jess!” commenterà nel frattempo un’utente particolarmente rapita dalla semplice mise en place dell’influencer. In aggiunta, Jessica vorrà infine inviare le sue energie positive ai detentori del brand made in Italy per il loro ultimo traguardo raggiunto nella Capitale.

“In bocca al lupo ai miei amici di @campomarzioroma per la nuova boutique di Viale Europa 3 a Roma!“.