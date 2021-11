“Dopo trent’anni ancora le batti tutte”, Martina Colombari e la FOTO disarmante. Ha infuocato Instagram…

Martina Colombari, la splendida ex Miss Italia ancora oggi regala momenti di bellezza e seduzione. Il web la ama per la sua semplicità.

Martina Colombari ancora oggi ci fa sognare. Trent’anni fa il titolo di Miss Italia e la sua bellezza non è stata alterata dallo scorrere del tempo, anzi si è arricchita ulteriormente rendendola tra le miss più belle di sempre. Un continuo fiorire che si aggiunge anche ad una maggiore consapevolezza che la rende ancora più irresistibile.

Negli anni la Colombari ha mantenuto una presenza costante in televisione, in primis come attrice partecipando a numerosi film e fiction. E poi la sua bellezza non può che essere fonte di ispirazione; numerosi i brand che la “corteggiano” perché ben incarna l‘ideale di benessere. Continua ancora a stupirci, l’ultima foto è puro incanto.

Martina Colombari, più bella che mai: dopo trent’anni ancora ci fa sognare

Nel suo ultimo post Martina Colombari è più raggiante che mai. Svela uno dei suoi segreti di bellezza: “Il mio lavoro è molto dinamico: viaggi, interviste, studi televisivi. Quando sono fuori casa tra mille impegni quotidiani, il mio sostegno pronto da bere è Magnesio Supremo” sottolineando così il potere di una sana integrazione.

“La più bella Miss Italia di sempre, elegante e molto molto intelligente…questo colore ti sta magnificamente” la Colombari indossa un soprabito azzurro che si abbina perfettamente agli occhi, un dettaglio che non è sfuggito ai fans, numerosi infatti si sono complimentati per il colore che le sta divinamente.

Ma lo sguardo ed il sorriso caldo dell’attrice non bastano, non mancano infatti gli haters che lasciano dei commenti al veleno. Pensieri che lasciano un po’ il tempo che trovano e a cui saggiamente la diretta interessata non risponde.

L’ex Miss Italia è da sempre promotrice di uno stile di vita sano fatto di allenamenti e alimentazione corretta. Sarà questo il segreto della sua bellezza? In parte sì, ovviamente la base genetica fa tantissimo e con lei Madre Natura è stata particolarmente generosa.