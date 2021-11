La bella influencer Melita Toniolo ha condiviso su Instagram una serie di foto con indosso un outfit incredibile

Melita Toniolo è un’influencer molto amata, oltre che ad essere una ex conduttrice e modella. Su Instagram è seguita da 1,1 milione di persone. Di lei i suoi followers apprezzano la genuinità e semplicità. Nonostante sia un personaggio noto, riesce ad avere una vita normale come tutte le mamme. Ha un figlio piccolo da cui non si separa mai, e ci tiene molto alla quotidianità con lui. Arrivano però momenti anche da diva per lei, come uno recente in cui ha sfoggiato un look stratosferico.

Melita Toniolo il look toglie il fiato

La bella Melita Toniolo ha condiviso una serie di scatti di una serata alla quale ha partecipato ieri ed era semplicemente bellissima. Indossava un mini abito nero lucido con un piccolo strascico che scendeva dalla parte bassa. I capelli erano legati in un elegante coda di cavallo e indossava tacchi a spillo. I suoi fan hanno commentato le foto con queste parole: “Che classe”, “Un minuto di silenzio per tutte le mamme che si trovano al cancello della scuola insieme a questo esemplare di donna”, “Che schianto”, “Aggressiva”. La Toniolo ha partecipato ad un evento organizzato dal brand di gioielli Purelei.

Si è trovata insieme ad altre influencer in un luogo stupendo per una cena fantastica. Ha condiviso qualche piatto che lascia senza parole. Un risotto rosso con un foglio d’oro sopra, incredibile. Poi ha mostrato anche qualche gioiello che il marchio le ha regalato. Molte donne che seguono la Toniolo, si fidano dei prodotti che sponsorizza, che non si limitano ai gioielli. L’influencer infatti parla anche spesso di prodotti per il benessere del corpo. Per la pelle, il viso e tanto altro. Le followers si rivolgono a lei per dei consigli sui prodotti e si fidano della sua opinione in merito.

Ad esempio dopo aver sponsorizzato un macchinario estetico, una donna le ha chiesto se secondo lei era sicuro e la Toniolo non ha esitato a rispondere che lo è molto e che altrimenti non lo farebbe nemmeno vedere. L’influencer ci tiene a condividere prodotti validi con le sue followers e questo la rende una delle più apprezzate e oneste.