Natalia Paragoni è incinta? L’influencer rompe il silenzio sui social

Natalia Paragoni è una delle influencer più seguite del momento: ultimamente sta attraversando un periodo davvero particolare e oggi ne ha parlato con i suoi followers

Natalia Paragoni oggi ha deciso di fare quattro chiacchiere con i suoi followers, trovando un po’ di tempo nelle sue giornate intense e piene di impegni. Oramai da tre anni la ragazza sta spopolando sui social, ma non poteva essere altrimenti dopo l’inizio del suo percorso televisivo nello studio di Uomini e Donne, dove il suo cammino si è incrociato con quello di Andrea Zelletta. I due stanno insieme da allora e sono riusciti a sconfiggere tantissimi pregiudizi e a superare molti ostacoli e ad oggi sono una coppia amatissima.

“Ma sei incinta?”. Natalia Paragoni rompe il silenzio sui social

Dopo l’avventura di Andrea al Grande Fratello Vip, durata ben sei mesi, il loro amore ad oggi è ancora più forte di prima e i due si sono concessi dei bellissimi giorni a Parigi proprio un paio di settimane fa.

Sarà la mancanza della città più romantica del mondo che l’ha conquistata dal primo giorno o il ritorno al lavoro, o magari la ricerca della casa che continua da mesi, ma Natalia in questi giorni si sente in modo molto strano. Si sente agitata, piange di continuo e sta facendo davvero molta fatica a comprendere questi suoi sbalzi d’umore.

Le domande scomode non sono tardate ad arrivare: “Non sarai mica incinta?”.

Natalia ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte dicendo che no, non lo è, che è ancora presto e per questo sta continuando ad usare le precauzioni proprio per evitare una cosa del genere.