Penélope Cruz continua a sbalordire il pubblico con la sua bellezza senza tempo, passano gli anni ma l’attrice è sempre irresistibile

Classe 1974, di origine spagnola, Penélope Cruz è considerata una delle attrici e modelle più affascinanti a livello internazionale. Conosciuta in tutto il mondo, gli italiani impazziscono per lei, sia per la bellezza sia per il talento ineguagliabile. Ha lavorato a fianco di grandi registi come Sergio Castellitto, Woody Allen e tanti altri ancora.

Inoltre, è molto attiva in campagne di beneficienza e volontariato. Non ha mai perso occasione di fare delle donazioni per le persone bisognose e i bambini più poveri.

Penélope Cruz, un fascino senza tempo – FOTO

La Cruz è molto seguita anche sui social dove vanta di quasi sei milioni di follower che la ammirano e supportano in ogni situazione. L’attrice non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato che diventano virali in un batter d’occhio.

Fascino, eleganza e seduzione non mancano mai con lei che è tutto questo e molto di più. L’ultimo post è un concentrato di energia pura e sensualità infinita.

Si tratta di tre foto dove Penélope Cruz sfoggia tre outfit diversi e strepitosi. Ha posato per la rivista Variety dove si è lasciata andare a scatti seducenti e accattivanti. Nel primo indossa un vestito bianco scollato e plissettato, nel secondo un abito corto e nero con le calze a rete che le danno un tocco dark ed infine nel terzo un vestito lungo verde smeraldo dallo spacco vertiginoso e la scollatura esagerata.

“Di un altro pianeta” scrive qualcuno sotto al post e qualcun altro aggiunge: “Impressionante”. Poi ancora applausi, fiamme e baci per una donna unica.

Passano gli anni ma Penélope Cruz resta sempre la stessa: di una bellezza senza tempo che non lascia scampo alle nuove generazioni che non possono fare a meno di ammirarla e prenderla come esempio sotto ogni punto di vista.