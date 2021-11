L’opinionista del Grande Fratello Vip rompe il silenzio sull’affermazione di Alfonso Signorini contro l’aborto rivelando la sua posizione in merito

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip il conduttore, Alfonso Signorini, ha esclamato a gran voce di essere “contro l’aborto in ogni sua forma“, scatenando la reazione del pubblico. Tra l’indignazione generale -e un comunicato stampa di Endemol nel quale si dissocia dalle sue parole- a rompere il silenzio questa volta è Sonia Bruganelli, una delle opinioniste del programma. Nel corso di un’intervista a Fanpage rivela la sua posizione in merito a quanto accaduto e confessa alcuni dettagli sul suo passato.

Sonia Bruganelli giustifica Signorini? Le sue parole

Parole diplomatiche quelle di Sonia Bruganelli che decide di non scagliarsi contro Alfonso Signorini e la sua dichiarazione, pur rivelando di non essere d’accordo. “Non so cosa intendesse nello specifico Alfonso e il suo pensiero resta suo“, dichiara, assecondando di fatto il presentatore che si è difeso appellandosi alla libertà di pensiero.

“Non amo questa volontà di attaccare una persona fino a che non se ne veda il sangue” -prosegue- “non porta a nulla“. Secondo l’opinionista la dichiarazione andava contestualizzata, ovvero ritenuta inerente alla dinamica che vedeva protagonista la cagnolina di Giucas Casella.

Nonostante non abbia preso una netta posizione contro quanto dichiarato da Signorini, Bruganelli ha tuttavia affermato di pensarla diversamente. “Credo che sia importante parlarne e ben venga la possibilità per le donne di abortire“, dichiara, dopo aver rivelato di aver vissuto l’esperienza per ben due volte.

A Fanpage rivela: “A 22 anni, prima di conoscere Paolo -Bonolis- ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta” -racconta- “poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia“.

L’opinionista ha poi spiegato la sua reazione in diretta alle parole del presentatore, che avevano fatto pensare a una sua approvazione. Ancora una volta ha fatto riferimento al contesto e a quanto stesse accadendo in studio in quel momento. “La mia reazione è stata di figurarmi in testa l’immagine dei cuccioli“, spiega.

Sebbene i protagonisti di questa vicenda abbiano apertamente rivelato le loro posizioni in merito a quanto accaduto, il pubblico si domanda se l’argomento verrà affrontato nel corso della puntata di venerdì 19 novembre o se la questione verrà invece insabbiata.