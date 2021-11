Di recente è stato svelato il nuovo cast del programma “LOL”, tra i concorrenti ci sarà anche Tess Masazza, scopriamo di più su di lei

Il programma “LOL” su Prime Video l’anno scorso ha fatto il suo esordio in Italia per la prima volta ottenendo un successo strabiliante. All’estero questo format era già conosciuto e utilizzato da tempo. Il programma consiste nel seguire un gruppo di comici professionisti che rimarranno chiusi in una stanza per 6 ore che dovranno cercare di farsi ridere a vicenda per eliminarsi. Insomma come dice lo slogan del programma “chi ride è fuori”. Tra i concorrenti di quest’anno troviamo l’influencer Tess Masazza, scopriamo chi è.

Tess Masazza è una nuova concorrente di “LOL”, capiamo meglio chi è

Il cast della seconda stagione di “LOL-Chi ride è fuori” è finalmente stato svelato. Con al timone sempre un irriverente Fedez e questa volta al suo fianco Frank Matano, che l’anno scorso era invece concorrente nel programma. Mara Maionchi che nella prima edizione era al fianco di Fedez, sembra aver passato il testimone. Il programma verrà nuovamente distribuito da Prime Video e in palio ci sarà un premio di 100.000 euro da devolvere in beneficienza. Nella prima edizione il vincitore è stato Ciro Priello dei The Jackal. Quindi non resta che immaginarsi chi dei nuovi concorrenti riuscirà ad avere la meglio sugli altri.

L’anno scorso se ne sono viste delle belle grazie alla comicità di Lillo Petrolo che con il suo “posaman” è diventato virale, e anche grazie all’irrefrenabile ironia di una Katia Follesa e un Pintus insieme poi a tutti gli altri comici davvero esilaranti. Quest’anno nel cast troviamo diverse facce note, tra cui Virginia Raffaele, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Alice Pozzoli, Nuzzo Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Mago Forest, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Tess Masazza. Parliamo proprio di quest’ultima.

Tess è un influencer molto seguita, su Instagram ha 684 mila followers. Ma capiamo meglio chi è Tess. Nata a Los Angeles nel 1987 da un padre di origini francesi e una mamma del Madagascar. Ha una sorella che vive a Parigi. L’infanzia l’ha trascorsa tra Stati Uniti, Francia e Tunisia per poi arrivare in Italia dove ha scelto di rimanere a vivere, a Milano nello specifico. Le sue migliori amiche sono le influencer Paola Turani e Giulia Valentina.

La sua notorietà l’ha raggiunta grazie ai video esilaranti sulla vita da donne. Ha cominciato nel mostrare alcuni momenti quotidiani delle donne sempre con ironia, ha chiamato questo progetto “Insopportabilmente donne”. Lo ha portato anche a Teatro. I suoi video hanno iniziato ad esser condivisi all’infinito da tutte le donne in Italia, persino Belen Rodriguez ad un certo punto ne ha condiviso uno perché ci si rivedeva molto.

Le sue passioni sono la fotografia, la moda e il giornalismo. La Masazza ha anche avuto qualche esperienza in televisione, a “X Factor” per presentare un approfondimento. Poi ha condotto con Rudy Zerbi, “Zerbinator” su RadioDj. L’anno dopo ha presentato il “Prima Festival di Sanremo”. Ha persino debuttato al cinema con il film “Poveri ma ricchissimi” al fianco di Christian De Sica. Insomma visto il curriculum ci aspettiamo grandi cose dalla Masazza in “LOL”.