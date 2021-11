Con poche domande potrai scoprire cosa dice Freud di te sulla tua personalità. Un occasione oltre che divertente anche importante per capire davvero come sei.

Sigmund Freud è il padre della psicoanalisi, nella sua vita è stato neurologo ed anche filosofo. Farsi leggere da un esperto così importante non è una cosa da poco. Oggi grazie a delle pochissime domande potrai capire com’è la tua personalità secondo lo psicoanalista, le tue risposte ricondurranno a delle sue ipotesi.

Com’è noto, Freud in un primo momento si è dedicato allo studio dell’ipnosi e sui suoi effetti su pazienti psichiatrici affetti da isteria. Dall’ipnosi parte tutta la teoria freudiana sulla mente, secondo la quale, tutti i processi inconsci della psiche vanno ad influenzare il pensiero, il comportamento umano e le interazioni sociali.

Dopo anni, le sue idee sono ancora oggi oggetto di studio nel settore, in molti specialisti credono che la psicoanalisi sia una terapia poco efficace, ma come diceva il diretto interessato: “Questa è una valida terapia che sarà superata da nuove teorie sulla mente, più evolute e più raffinate”.

Cosa dice Freud di te? Scoprilo con poche domande

Per Freud, alcuni aspetti della personalità di ogni individuo sono primitivi, ragion per cui portano un soggetto ad avere determinati atteggiamenti e ad agire secondo degli impulsi che delle volte non vengono nemmeno domati. La personalità dell’adulto è il risultato di tutte le esperienze che quest’ultimo ha vissuto sia in negativo che in positivo, queste esperienze vengo elaborate inconsciamente e danno vita ai modi di essere di una persona.

Quale colore scegli tra:

Giallo / Blu

Con quali occhi guardi il mondo?

Osservatore / Protagonista

Prima il dovere e poi il piacere?

No, prima il piacere / Si, prima il dovere

Sei una persona che fa spese oculate?

Si, ci tengo parecchio / No, compro quello che capita

Dici sempre quello che pensi?

Certo, non mi trattengo / No, non ci riesco proprio

Che persona sei?

Accondiscendente / Irremovibile

Conduci una vita molto attiva rispetto alle altre persone che conosci?

Ovvio / No

Quale emozione ti coinvolge di più?

Tristezza / Gioia

Se qualcuno fa il sapientone con te, come reagisci?

Porto avanti la mia tesi, le mie idee sono più brillanti / Rispetto la sua opinione ma dico anche la mia

Ti trovi più a tuo agio…

In un parco all’aria aperta / A casa a guardare un film

Sei bravo a fare battute pungenti e considerazioni poco carine?

Certo, con chi lo merita / No, sono una persona che porta rispetto

Ti interessa quello che accade intorno a te?

Certo, devo sempre sapere quello che accade intorno a me / No, tendo ad isolarmi parecchio

Sei una persona intuitiva?

Molto / Poco

Sei una persona corretta?

Sempre / Ogni tanto

Ti fidi degli altri?

Troppo, e faccio male / Mai, e faccio bene

Cosa ti preoccupa di più tra:

Una stazione abbandonata / Un bosco con nebbia

Sei una persona che sa scherzare di se stessa?

Si, adoro scherzare e ridere / No, mi limito a qualche battura

Vivi in una casa ordinata?

Si / No

Gli altri fanno cose al tuo posto?

Si, spesso / No, è difficile

Cosa ti colpisce di più?

Un’onda che si infrange contro gli scogli / Un fulmine

Maggioranza di risposte A

Sei una persona molto ambiziosa, a volte anche troppo. Vuoi stare al centro dell’attenzione e non tolleri che qualcuno abbia idee diverse dalle tue. Non riesci mai a tacere e devi dire sempre quello che pensi anche se sai di ferire qualcuno. La tua personalità è molto forte, ma dovresti limarne qualche aspetto.

Maggioranza di risposte B

Sei una persona volubile, ti mostri a volte comprensiva ed accondiscendente ma altre volte hai i paraocchi. Vivi di ansia e di stress, vorresti che qualcuno ti prendesse per mano e ti direbbe: “Ci sono io con te”. Appari molto forte ma in realtà sei molto sensibile. Spesso taci per paura di ferire chi ti sta intorno ma alla fine chi soffre sei solo tu.