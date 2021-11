Frontale tra auto e trattore: imprenditore perde la vita

Ieri pomeriggio, un imprenditore di 51 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a San Martino di Codroipo, in provincia di Udine.

Un uomo di 51 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a San Martino di Codroipo, in provincia di Udine. L’auto alla guida della quale si trovava il 51enne si sarebbe scontrata con un trattore e sarebbe successivamente finita in un terreno adiacente alla strada. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto per la vittima non c’era più nulla da fare. Ferito il conducente del mezzo agricolo che è stato trasportato in ospedale.

Udine, incidente frontale tra auto e trattore: muore imprenditore di 51 anni

Un morto ed un ferito questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, mercoledì 17 novembre, a San Martino, frazione del comune di Codroipo, in provincia di Udine.

A perdere la vita Gian Luca Frappa, imprenditore 51enne residente a Udine ma originario di Camino. Secondo quanto appreso dalla redazione di Udine Today, il 51enne viaggiava alla guida della sua auto, una Renault Scenic che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un trattore condotto da un uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Dopo il violento impatto il mezzo agricolo si è ribaltato in un fosso, mentre la vettura è terminata in un campo fuori dalla carreggiata.

Sul luogo dello scontro sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per l’automobilista non c’era più nulla da fare. I soccorritori lo hanno estratto dall’abitacolo della vettura ed hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate. Ferito, scrivono i colleghi di Udine Today, il conducente del trattore che è stato trasportato in ospedale dai sanitari.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge e gli accertamenti di legge per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dello scontro.

La morte dell’imprenditore, che lascia la moglie e due figli piccoli, ha scosso le comunità di Udine, dove era residente, e quella di Camino, dove era stato consigliere comunale negli anni ’90.