L’influencer Valentina Ferragni in questi giorni ha diffuso sul web messaggi importanti a causa di un problema che ha avuto

Valentina Ferragni è la sorella minore della nota influencer Chiara Ferragni. La giovane si è fatta strada nel mondo dei social grazie alla passione per la moda e i buoni consigli fotografici della sorella. Oggi è molto nota, ha 4 milioni di followers e ha persino avviato una sua linea di gioielli. Ma è il caso di dire che non è oro tutto ciò che luccica. La vita di Valentina non è così perfetta come può sembrare all’esterno e in questi giorni lo ha dimostrato raccontando alcuni retroscena difficili della sua vita.

Valentina Ferragni e il suo racconto commovente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In questi giorni sui social non si è potuto fare a meno di notare i messaggi profondi che Valentina Ferragni ha lanciato tramite la sua pagina Instagram. Ha voluto sensibilizzare i suoi followers su un tema che la sta molto a cuore. Si tratta di un operazione che ha affrontato nei giorni scorsi per asportare una cisti che aveva sulla fronte e che poteva potenzialmente essere un carcinoma basocellulare , un tumore maligno non aggressivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Libidine” Cristina Buccino bollente sul web: il body sgambato lascia spazio alle fantasie più nascoste dei fan – FOTO

Il motivo per il quale ha voluto condividere la sua esperienza è stato per far capire a tutto il popolo di Instagram che non esistono solamente i viaggi, i vestiti e le cose belle. Questa piattaforma mostra anche la triste realtà.

La giovane ha voluto sensibilizzare anche sul tema, invitando tutti a sottoporsi a controlli qualora si dovesse sentire o vedere che qualcosa nel loro corpo sta cambiando. L’influencer ha condiviso una sua foto prima con il cerotto sulla fronte e poi senza, mostrando la sua cicatrice che ben presto scomparirà. La 28enne ha affermato di aver avuto paura ma ora che è finita questa storia è felice e serena nel condividerlo con tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Uomini e Donne”, ex tronista partorisce a pochi mesi dalla scelta. Qualcosa non torna

La Ferragni ha scritto alcune parole ai suoi fan riguardo l’accaduto: “Ho voluto raccontarvi la mia storia perché tutto è iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno. All’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida di cui non preoccuparsi. Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1 % deciderà di andare dal dottore. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose, e cibo, è fatto anche di vera vita, veri problemi e vere persone”.

Parole solide e mai state più vere. Instagram è una vetrina di bellezza e fantasia ma è anche un luogo di verità dove ci sono persone con i loro problemi e i loro difetti.

La Ferragni ieri ha anche condiviso la sua foto di quando è nata, in occasione della giornata mondiale dei bimbi nati prematuri. Lei ha rischiato la vita appena nata perché prematura, con un peso di soli 890 grammi.