Valentina Vignali ha celebrato una sua campagna pubblicitaria mettendo in rete uno scatto in cui indossa un intimo di colore rosso non legale.

Valentina Vignali, nella sua incredibile carriera, ha svolto diverse cose interessanti: tra programmi sportivi in cui è stata alla conduzione e campagne pubblicitarie di assoluto livello, la nativa di Rimini ha trovato anche il tempo di giocare a Basket (è una giocatrice professionista), di diventare una delle influencer più chiacchierate del web e di partecipare a reality show.

Valentina, questa sera, ha deciso di mostrare il suo fisico illegale pubblicando uno scatto che risale ad uno spot che ha realizzato in passato. “E’ passato un anno da quando abbiamo scattato queste foto. Ecco una che non abbiamo condiviso quel giorno”, ha scritto in didascalia. L’immagine è vietata ai deboli di cuore: il fisico della cestista è decisamente in bella mostra.

Valentina Vignali in intimo: fisico in mostra, non è legale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina, poco fa, ha postato uno scatto inedito del suo servizio per Victoria Secret. L’intimo di colore rosso è un qualcosa di assurdo e mette in risalto ogni singolo centimetro del suo corpo esagerato. Il décolleté straborda, l’addome fa paura, mentre lo slip accende le fantasie degli utenti.

La Vignali ha sulle labbra un rossetto abbinato ovviamente al completino. L’attenzione di tutti viene anche catturata da un dettaglio stranissimo: l’anca destra e la gamba presentano una curva fin troppo strana. Qualche utente ha insinuato un uso spropositato di programmi che consentono i ritocchi agli scatti. La classe 1991, in realtà, si allena praticamente da sempre e i risultati sono ben evidenti sotto gli occhi di tutti.

La 30enne non è nuova a questi tipi di scatti: nel corso dell’estate e non solo, la modella e testimonial ha postato delle vere e proprie perle.