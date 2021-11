La bella ex cantante Victoria Beckham ha sorpreso tutti quanti con una scelta davvero inaspettata, lo fa davvero

Victoria Beckham è tra le donne più seguite al mondo in fatto di ispirazione beauty e di moda. Lei lancia tendenze anche mentre dorme. L’ex cantante delle Spice Girls è diventata negli anni un punto di riferimento per molte donne. Con lei vale la regola, se lo fa Victoria Beckham lo fanno tutti. E questa volta la moglie di David Beckham ha lanciato una tendenza sorprendente che tutti seguiranno alla lettera.

Victoria Beckham lo ha fatto davvero, i fan sono al settimo cielo

Victoria Beckham è nota per il suo gusto impeccabile in fatto di moda e di prodotti per la skin care. Di solito, noi comuni mortali che tentiamo invano di imitarla, dobbiamo fermarci a causa dei prezzi eccessivi dei prodotti che usa. Però questa volta la Beckham sorprende tutti con una tendenza incredibilmente alla portata di tutti. Si tratta di una crema adatta alle temperature più fredde che combatte la pelle secca e arrossata. Il marchio della crema è Weleda, un brand svizzero nato nel 1921, e la crema è quella viso Bio Skin Food.

Si tratta di un prodotto versatile e molto corposo, promette di nutrire a fondo la pelle. Pare che questa sia la crema preferita dalla Beckham e costa solamente 10 euro. Dunque è questo il prodotto prediletto di questa stagione autunno-inverno. Questa scelta di Victoria sorprende non poco, dal momento che lei è nota per essere una donna che spende una considerevole somma in creme e prodotti. A volte però i prodotti migliori sono low cost.

Lei inoltre non è l’unica celebrità ad aver optato per questo brand e questa crema nello specifico. Pare che anche Rihanna, Adele, Jane Fonda, Julia Roberts e Priyanka Chopra adorino questo prodotto.

Un punto a favore di questa crema, che attira le celebrità, è il fatto di essere all’80% composto da ingredienti vegetali di alta qualità. All’interno contiene estratto di viola del pensiero che ha proprietà lenitive e antinfiammatorie, poi estratto di camomilla, estratto di calendula che cicatrizza. Ripara la cute screpolata fondamentalmente. Insomma la Beckham ci ha fornito la crema perfetta per l’inverno e pure a buon prezzo!