Il padre di Wanda Nara ha ammesso pubblicamente di preferire qualcuno che appartiene alla passato della vita della figlia

Il padre di Wanda Nara ha deciso di dire la sua sulla crisi della figlia con il marito Mauro Icardi. La coppia infatti sta attraversando un periodo difficile a causa di un presunto tradimento di lui che ha sgretolato la solidità della coppia, causando malumori e crepe profonde. In questo periodo i due si prendono e si lasciano di continuo, forse però hanno raggiunto un equilibrio e il padre di lei dice la sua sulla questione.

Il padre di Wanda Nara non si risparmia e dice tutto ciò che pensa della storia di Wanda con Icardi

Dopo settimane di crisi profonda con tanto di un divorzio imminente e lettere incredibili, la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi sembra aver trovato un equilibrio. I due sono stati indecisi e incerti, eliminavano e ripostavano spesso foto insieme. Dopo però la loro recente vacanza a Dubai, sembra che sia tornato il sereno in casa Icardi. Ciò che li ha spinti nel baratro, è stato un presunto tradimento di Icardi con una modella spagnola. La Nara ovviamente ha preso la notizia molto male visti i precedenti con l’ex marito, che la tradiva di continuo a suo dire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Una stella che abbaglia” Aida Yespica tutto esplode davanti allo specchio: davanti e didietro, visuale top – FOTO

Per questo avrebbe chiesto il divorzio a Icardi, salvo poi accorgersi che era troppo innamorata per lasciarlo. Ad oggi vivono nuovamente felici a Parigi ma alle loro spalle i parenti commentano i fatti. Specialmente il padre di Wanda, Andrès Nara che ha raccontato di sentirsi dispiaciuto per il comportamento nel genero.

Ha anche ammesso pubblicamente di aver sempre preferito il primo marito di Wanda, Maxi Lopez. L’uomo ha poi affermato di aver scoperto della vicenda della crisi di Wanda e Mauro, tramite la televisione sostenendo inoltre che di Mauro ha sempre parlato bene definendolo un ragazzo fedele. Una grande delusione per lui, anche se in realtà ammette che non ha mai nutrito grandi speranze per questa storia.

POTEREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Sensuale”, Alena Seredova risveglia i fan con un buongiorno bollente – FOTO

Ha poi parlato del fatto che con Icardi non ha mai avuto un bel rapporto. Invece ha sempre preferito Lopez essendo anche il padre dei tre figli maschi. Ha sempre desiderato un rapporto stabile tra Wanda e Lopez nonostante la separazione. E sembra che ora lo abbiano raggiunto proprio a causa della crisi con Icardi. L’ex marito infatti è stato accanto alla Nara in quest’ultimo periodo, e per questo lei avrebbe deciso di annullare le cause a suo carico.