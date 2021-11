La compagna dell’attaccante ha postato ancora una volta uno scatto sublime di lei mentre assapora gli ultimi raggi di sole prima del ritorno in Italia.

Lui lo conosciamo, è l’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, Lautaro Martinez, che in queste settimane di trova proprio nel suo Paese d’origine per il World Cup Qualification.

Lei invece è la compagna super affermata sui social che lo accompagna in giro per il mondo e fa perdere la testa a milioni di follower che ne seguono gli spostamenti con trepidazione e curiosità. Parliamo di Agustina Gandolfo, la modella classe 1996 nata a Mendoza, in Argentina.

I due fanno coppia fissa e vivono a Milano, sul profilo Instagram di lei – che al momento conta 882mila follower – compaiono molto spesso abbracciati insieme in foto che fanno sognare. In questi giorni i piccioncini si trovano in Argentina per le partite di calcio, e la bella fidanzata ne sta approfittando per scattare alcune foto che condivide poi con la sua community. Vediamole.

Agustina Gandolfo miete vittime, il seno spunta da sotto il top e…

“Últimos días en Argentina y ya me pongo melancólica. Calorcitoooo te voy a extrañar 😞” ovvero “Ultimi giorni in Argentina e divento più malinconica. Caldooo mi mancherai”.

Questo il pensiero della modella che nell’ultimo scatto realizzato, brandizzata Disquared nella t-shirt bianca che indossa, si distende con le braccia al cielo quasi per assorbire tutto il sole che può prima di partire verso l’uggiosa Milano.

Slip nero del costume davvero succinto che scopre le sue forme perfette, addome piatto e muscoloso, l’occhio però sale in alto e non può non notare il top corto da cui spunta il seno solo parzialmente coperto dal reggiseno.

Una vera turbolenza ad alta quota che ha scosso e ha fatto innamorare quasi 100mila persone. “Beato Lautaro👏👏👏 complimenti…mi raccomando domenica segna x noiiiii ⚫”, “Ho capito perché lautaro non segna più 🤦🏻‍♂️”, “Ti credo che non vede la porta 😂” (azzardando una frecciatina al fatto che il compagno non segna più dal 2 ottobre scorso).