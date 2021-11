“Ballando con le stelle”, la brutta notizia di Milly Carlucci

“Ballando con le stelle” sta per tornare con una puntata ricca di sorprese, nell’attesa Milly Carlucci ha appena fatto un annuncio importante

Un nuovo appuntamento di “Ballando con le stelle” è alle porte e i telespettatori sono pronti a seguire con passione e entusiasmo lo show dove professionisti e concorrenti si sfidano in vari tipi di ballo. Milly Carlucci da sedici anni è alla guida del programma, senza mai sbagliare un colpo.

Tranne per la puntata del 20 novembre, dove avrebbe dato delle anticipazioni che in realtà non andranno in porto. Ecco di cosa stiamo parlando.

“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci ribalta i piani

Qualche giorno fa Milly Carlucci aveva annunciato la presenza di un ospite importante che si sarebbe dovuto esibire il 20 novembre. Si tratta di Ciro Immobile, il giocatore della Lazio che a quanto pare, però, ha dato forfait.

Era tutto pronto per l’arrivo del calciatore e della moglie Jessica Malena, ma per un infortunio dell’attaccante napoletano l’esibizione è rimandata.

“Cari amici vi abbiamo annunciato Ciro e Jessica Immobile ballerini per una notte. Nel frattempo ci sono stati purtroppo degli aggiornamenti. Avrete letto dell’infortunio di Ciro che gli ha impedito di essere in Nazionale e non so se gli permetterà di essere alla partita di sabato. – ha spiegato la conduttrice su Instagram – Cercheremo comunque attraverso il ballo di parlare della bellissima iniziativa di solidarietà ‘Un calcio all’esclusione’. In bocca al lupo e un bacio a Ciro!”.

Nel corso della serata il pubblico potrà seguire anche il chiarimento tra Selvaggia Lucarelli e il concorrente Morgan, i due hanno avuto una discussione la scorsa puntata ed in questa settimana è caduta nel mirino. C’è chi ha preso le distanze dalla giudice a favore del cantante e chi viceversa. E voi da parte state?