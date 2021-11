La favolosa ex naufraga dell’Isola dei famosi ha condiviso una foto devastante, in cui non è sola… chi sarà l’ospite speciale?

La bellissima ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei famosi’ ha postato una nuova foto sul suo seguitissimo profilo Instagram: si tratta di una doppietta di foto, in cui compare anche sua sorella Jennifer.

Nella didascalia del post Mercedesz ha presentato la dolcissima bambina alla sua intera comunity: “Vi presento l’unica creatura sulla terra che è riuscita a farmi piangere di gioia con un semplice respiro, il suo primo”.

La lunga descrizione si conclude così: “Ti voglio bene piccola testarda (come tua sorella d’altronde)”.

Nella prima immagine del post le due sorelle vengono immortalate sedute su un tavolino di legno: la maggiore indossa un outfit total black e la minore sfoggia una t-shirt rosa ed un paio di leggings neri… lo stile è di famiglia!

Ecco, dunque, la foto più cliccata del secolo…

Mercedesz e sua sorella Jennifer incendiano il web: insieme sono il ritratto dell’amore

